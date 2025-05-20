Как беспринципный гуляка и сердцеед с прицепом покончил с полигамией

Актер Павел Деревянко решил связать себя узами брака. 48-летний артист не только решился на важный шаг, но и сделал это в присутствии нескольких тысяч человек. Руку и сердце своей невесте он предложил прямо на футбольном поле.

Павел Деревянко уже почти два года состоит в отношениях с Зоей Фуць. Избранница артиста сама написала ему, завязав общение, переросшее в любовь. Девушка младше возлюбленного на 14 лет, но ее стремление быть рядом с Павлом это не остановило.

Сначала пара почти год переписывалась в соцсетях, а затем произошла их первая встреча. На публике Зоя и Павел появились в 2024 году. Деревянко сразу представил Фуць как свою девушку.

Артист не скрывает: их отношения началась с простого сообщения. Зоя восхитилась постельной сценой с артистом. Павел вежливо ответил фанатке, не зная, что она изменит его взгляды на брак и романы.

Свой главный шаг в жизни Деревянко решил совершить на глазах у всех. На «ВТБ-Арене» перед матчем «Динамо» с «Акроном» он попросил возлюбленную выйти на стадион. Когда это случилось, артист встал на одно колено и произнес: «Зоя! Я хочу, чтобы ты стала моей женой!». Девушка ответила согласием.

Чем известна Зоя

О возлюбленной Павла Деревянко известно немного. После развода Зоя стала матерью-одиночкой. Чтобы прокормить сыновей Мирона и Никаса, она решила переехать в Москву из Красноярска.

Выросшей в Байкальске Зое столица показалась шумной и душной. Креатива было много, а вот найти свою нишу стало для нее тем еще испытанием.

Начинала Зоя с работы визажистом, а через несколько лет создала свой бренд одежды. С 2020 года девушка занимается бизнесом по пошиву нарядов под заказ.

В личном блоге Фуць отмечает, что ее одежда — для тех, кто ценит комфорт, качество и не готовы уступать стилю.

Также девушка много времени уделяет спорту. Зоя занимается плаванием, любит бокс и сноуборд. Она часто публикует снимки в купальниках, демонстрируя идеальную точеную фигуру.

Девушка отмечает, что ее сыновья также переняли ее любовь к спорту. Мальчики увлекаются восточными единоборствами.

Взгляды Павла

Деревянко признался: Зоя смогла изменить его взгляды на брак и отношения. За его плечами длительный роман и двое детей. При этом бежать в ЗАГС он не торопился. Артист был уверен, что ему не нужно жениться, чтобы быть счастливым. Но Зоя изменила его взгляды.

«У меня одна девушка. С полигамией покончено, теперь моногамные отношения», — высказался Павел.

Несколько лет актер состоял в отношениях с юристом Дарьей Мясищевой. Женщина родила ему двоих дочерей, но так и не смогла стать его женой.

Роман пары длился долго, но артиста то и дело подозревали в изменах. Сам Павел отмечал: он — натура ветреная. Отношения с Дарьей были похожи на американские горки: пара то расставалась, то мирилась. После одного из примирений Павел сообщил, что скоро снова станет отцом.

© Личный блог Павла Деревянко

Вскоре артист приобрёл участок на Алтае, где хотел построить дом и превратить его в семейное гнёздышко.

Тогда поклонники решили, что Мясищева поведёт Деревянко в ЗАГС, но пара снова осталась без штампа. Более того, через пару месяцев пара окончательно распалась. Деревянко отметил, что этот период стал для него очень сложным. Он даже посещал психотерапевта и пил антидепрессанты. Через несколько месяцев его состояние наладилось, и отношения с девушками возобновились.

Павел начал выходить в свет с моделью Аленой Ивановой. Но их роман тоже длился недолго. Вскоре в жизни артиста появилась Зоя.

Переписка на расстоянии, общение обо всем и ни о чем сделали свое дело: закоренелый холостяк влюбился. Но тут Зоя показала: она не готова быть очередной, ей нужно быть единственной. Павлу пришлось добиваться внимания блондинки и ее согласия встречаться с ним. Публике он представил новую избранницу лишь через несколько месяцев. Тогда он сразу представил Зою как свою девушку, отметая все вопросы о личной жизни.

После совместного выхода в свет пара перестала скрывать свои отношения. Павел часто оставляет романтические послания под фотографиями Зои и признается ей в любви.

Деревянко отметил, что долго решался на предложение. Сначала ему нужно было убедиться, что Зоя — та самая, с кем он хочет связать свою жизнь.

Артист признался, что с сыновьями возлюбленной он отлично поладил, также Зоя хорошо общается с его дочерьми.

Отношения пары показывают: обрести счастье можно в любом возрасте, а устоявшиеся взгляды легко рушатся, когда рядом появляется любимый человек.