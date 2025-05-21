Кереки: куда исчез загадочный северный народ

По мнению известного российского и советского этнографа и североведа Владимира Богораза, кереки произошли от смешанных браков между коряками, чукчами и эскимосами. Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук ученый-археолог, Николай Диков, утверждал, что древнекерекская археологическая культура датируется еще первой половиной первого тысячелетия до нашей эры.

Тем не менее один из древнейших коренных народов Крайнего Севера фактически был истреблен как этнос еще до начала ХХ века.

Где они обитали и чем занимались

По материалам Большой российской энциклопедии, собравшей информацию о кереках на основе исследований отечественных этнографов, археологов и других ученых, представители этого малого народа селились на побережье Берингова моря и вели оседлый образ жизни.

Близость моря определила и особенности их существования – кереки главным образом были рыболовами или зверобоями. Охотились они как на морских животных (моржей, китов), так и на сухопутных (диких оленей, горных баранов), одной из форм хозяйственной деятельности кереков также было собирательство.

Владимир Богораз писал, что у представителей этого народа способы охоты имели особенности, присущие только ему одному. К примеру, гарпун у них был своеобразным (его еще называют «керекской спицей»). На медведя и моржа керекские охотники ходили с кэлюунэнем (дубинка с набалдашником – его делали из клыка моржа или металла). Историки говорят, что это орудие предшествовало появлению такого известного боевого инструмента, как североамериканский индейский томагавк.

Жили древние кереки зимой в землянках, каждая из которых вмещала от одной до трех семей, летом – в подобиях чумов.

Культура и религия: соседство и поглощение

Одним из самых серьезных исследователей истории и культуры кереков считают члена Союза писателей СССР, Владилена Леонтьева, который, сопрягая творческий интерес к теме с научно-исследовательской этнографической работой, обнародовал массу сведений о жизни этого малого народа Крайнего Севера. Именно ему принадлежит высказывание о кереках как о «самом несчастном племени северо-востока России».

Леонтьев в своей работе «Этнография и фольклор кереков» писал, что у них, как и остальных, «соседних», северных народов был развит шаманизм, на специальных капищах кереки приносили в жертву моржей. Вместе с тем, писатель и этнограф отмечает, что фольклор кереков имеет много общего с корякской, ительменской и чукотской культурами – эта малая народность постоянно, в разных сферах жизни, оказывалась в зависимости от других этносов.

Отчасти подтверждением этому служат выводы специалистов ЮНЕСКО, которые, исследовав генетическую принадлежность керекского языка, предполагают, что он, скорее всего, – всего лишь диалектическая вариация корякского языка. То есть, не самостоятельная семантическая единица, а только лишь лингвистическая составляющая чукотско-камчатской языковой семьи. Особо отмечается бесписьменность и сугубо утилитарное применение керекского языка – в замкнутом внутрисемейном и внутриклановом социуме.

Вне своих поселений, с представителями других северных народов, кереки изъяснялись, главным образом, на чукотском языке.

Почему они исчезли как этнос

На этот вопрос в свое время дал ответ один из самых авторитетных современных исследователей малых народов Крайнего Севера доктор наук РАН, член Российского географического общества, Алексей Володин. На сегодняшний день Володин считается самым авторитетным специалистом в истории изучения керекского языка, ему принадлежат нескольких работ по этой теме.

Володин писал, что утрата самобытности кереков, в том числе, и языковой, связана, в основном, с этническими конфликтами, в которые оказалась вовлечена эта малая народность Крайнего Севера. Кереки изначально не отличались большой численностью, и когда в ХVIII веке чукчи и коряки в жестоких войнах делили территории и права на оленьи стада, керекам доставалось от тех, и от других. Сжигались жилища, нападавшие, перебив мужское население, керекских женщин уводили с собой. В то же время на Крайнем Севере свирепствовали эпидемии, существенно сократившие численность кереков. К началу ХХ века их ассимиляция с чукчами фактически подвела черту под историей керекского этноса.

… По последним обнародованным данным (девятилетней давности), от этого этноса сегодня осталось только четверо кереков (официальные сведения переписи населения России). В Российской Федерации, по переписи, столько же захотели именоваться меннонитами (впрочем, это даже не этнос, а приверженцы особых верований). Меньше у нас только югов и греков-урумов (по одному на всю страну).