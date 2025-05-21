«Подлое оружие»: почему русские носили одежду с очень длинными рукавами

Меч в Средние века не был широко используемым оружием. Упадок военного искусства, а также отсутствие доступного качественного металла делали мечи привилегией знати. Поэтому пехота использовала разнообразные и простые варианты оружия. У русского народа также было свое простое, но эффективное оружие - гасило, которое до сих пор используется в различных вариациях.

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У других народов

Как известно, законы физики везде и всегда работают одинаково. Поэтому оружие, представляющее собой груз, закрепленный на веревке, ремне или цепи, знали многие древние народы. Китайцы использовали лю син чуй («молот-метеор») — металлическую гирьку, закрепленную на веревке длиной около четырех метров. Форма гирьки отличалась большим разнообразием и зависела от фантазии и достатка владельца. Она могла быть сферической, грушевидной и даже восьмигранной. Более того, встречались и варианты с двумя грузами на противоположных концах веревки или цепи. Оружие отличалось действительно большой функциональностью: его можно было метать, использовать для ударов по круговой траектории, а также для опутывания противника. Любопытно, что по китайской легенде лю син чуй изобрел мастер, которому однажды пришлось отбиваться от грабителей увесистым кошельком, который он носил на веревке.

Еще дальше пошли обитатели японских островов, где существовало несколько вариантов подобного оружия. Так, жители Окинавы использовали сурудзин — два груза, которые крепились к концам веревки длиной 2–3 метра. Укороченный вариант с цепью получил название кусари-фундо (дословно «цепь с грузом»). Любопытно, что в Республике Ирландия и американском штате Массачусетс ношение такого оружия считается уголовным преступлением.

Во многом схоже с гасилом и индейское оружие болас. Оно представляло собой несколько обтянутых кожей камней, которые соединялись друг с другом веревкой. Боласы раскручивали и метали в животных, при этом не только нанося ему удар, но и опутывая ноги. Аналоги боласов использовали и коренные народы севера России, а именно чукчи и коряки.

Подлое оружие

На Руси такой эпитет гасило получило неспроста. Любопытное свидетельство оставил немецкий путешественник Адам Олеарий. В частности, он пишет, что жители Московии носят очень длинные рукава, в которых иногда прячут оружие, представляющее собой камень на веревке. Поскольку гасило в рукаве нелегко заметить, «нередко, в особенности ночью, с таким оружием они нападают и убивают людей». И действительно, не ожидающий подвоха человек мало что может противопоставить тяжелому грузу, который внезапно вылетает из длинного рукава незнакомца. Недаром гасило считалось излюбленным «рабочим инструментом» грабителей.

Но это незамысловатое оружие использовали также и потенциальные жертвы ограблений. Русский поэт Владимир Жемчужников в своих записках приводит поучительную историю о том, как его прадед-помещик с помощью гасила смог отбиться от лиходеев:

«Прадед вскочил, как бешеный, взмахнул кистенем и хлопнул им в голову своего противника: NN упал мертвый».

Здесь следует отметить, что под кистенем не всегда понималось оружие с рукоятью. Кистенями называли и работающее по тому же принципу, но при этом более компактное гасило.

Подробное описание русского гасила оставил в своем словаре и Владимир Даль:

«Кистень летучий, гиря на ремне, который наматывается, кружа, на кисть, и с размаху развивается; бивались и в два кистеня, в-оберучь, распуская их, кружа ими, ударяя и подбирая поочередно; к такому бойцу не было рукопашного приступа».

Как правило, гасило состояло из гири весом от 1/8 до 1 фунта, которая крепилась на ремне длиной до одного метра. Свободный конец ремня часто заканчивался петлей, чтобы оружие было удобно надевать на руку.

Помимо преступников, широко использовали гасила и другие, более законопослушные группы населения. Так, гасило считалось профессиональным оружием ямщиков, которые нередко становились жертвой грабежа на пустынных дорогах. Прославилось гасило и как «еврейская нагайка». Во время еврейских погромов в Российской Империи его активно использовало для самообороны еврейское население. Тогда для большей эффективности ударный груз крепился на резине или спиральной пружине, что позволяло быстро и точно наносить удары спрятанным в рукаве оружием.