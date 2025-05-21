Как на самом деле появились современные русские фамилии

В прозвище человека обычно отражаются какие-либо его характерные особенности. Например, Беляк — в отношении человека со светлой кожей или волосами. Или Медведь — в отношении крупного или косолапого человека.

© Русская семерка

Наряду с именами прозвища были необходимы для идентификации конкретного человека. Ведь людей по имени Николай в поселении могло быть несколько, но Николай по прозвищу Длинный (из-за высокого роста) — один.

Фамилии, образованные от прозвищ

Образование фамилий от прозвищ — распространенная в России практика. Значительная часть современных фамилий появились именно так. Дети вышеупомянутого Беляка становились Беляковыми, Беловыми или Бельковыми, а человека по прозвищу Медведь — Медведевыми. При этом носители фамилии в последующих поколениях не всегда внешне соответствовали кличкам своих предков. Сейчас это нередко становится поводом для смеха: какой-нибудь миниатюрный худой человек носит кличку Бугаев, а огромный детина наоборот — Мелкий или Мальков.

Как появлялись фамилии

Механизм появления фамилий от прозвищ в русском языке в целом такой же, как и фамилий, образованных от имени отца или старшего в роду. К прозвищам, оканчивающимся на твердый согласный или «й», добавлялся суффикс -ов, к тем, что оканчивались на мягкий знак, -ев, а к тем, что на гласный, -ин. То есть, Смирный — Смирнов, Медведь — Медведев, Балда — Балдин и т. д. Что касается последнего, то клички зачастую были нелицеприятными, что и рождало фамилии, которых сегодня люди стыдятся.

Как давали прозвища

Обычно клички на Руси люди получали по каким-то характерным особенностям, которые отличали человека. И зачастую это как раз и были особенности, которыми их обладатель едва ли гордился. Так Рябым человека могли называть из-за большого числа веснушек или язв от перенесенной оспы. От этого прозвища образовалась фамилия Рябов. А известная фамилия Колчин произошла от прозвища Колча — так называли человека, у которого были ноги разной длины, то есть колченогого.

Немало прозвищ давалось по характеру и поведению. Так, например, болтливого шумного человека часто называли Потехой, откуда фамилия Потехин. А грубого, как булыжник, — Булыгой. Его же потомки стали Булыгиными. Дети человека разгульного могли носить фамилии Гуляевы или Катаевы, а упрямого — Корякины. А достаточно распространенная в стране фамилия Шепелев произошла от прозвища шепелявого человека…