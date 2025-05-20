Почему египтяне пирамиды строили в пустыне

Многие задаются вопросом, почему такой огромный ритуальный комплекс, как Египетские пирамиды, построен в столь необычном месте — посреди вытянутого участка пустыни. Ведь если фараоны так хотели сделать многочисленные местные памятники привлекательными и запоминающимися, то могли бы выбрать для них какой-нибудь цветущий оазис.

Бывшая река

Ученые из Университета Танта в Египте выдвинули новую теорию о причинах выбора места для строительства пирамид, подтвердив ее доказательствами. По их мнению, ранее сегодняшняя пустыня и была цветущим оазисом на берегу то ли естественного рукава Нила, то ли искусственного канала. Изучив геологические отложения близ пирамид, исследователи обнаружили подземные следы русла давно исчезнувшей ветви Нила, которую они назвали «Ахрамат» («пирамиды»).

Транспортная артерия

Исследования показывают, что комплекс пирамид расположен точно вдоль бывшей реки. Она обеспечивала прибрежный оазис водой, так что в то время комплекс выглядел настоящим оазисом посреди пустыни. Кроме того, как полагают ученые, именно «Ахрамат» не только обеспечивал доступ к пирамидам всем, желающим посмотреть великое чудо, но и сыграл важную роль в их строительстве. Именно по реке каменные блоки и другие материалы доставлялись непосредственно к подножию пирамид.