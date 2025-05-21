Кинолог заявил, что мопс подойдёт «уравновешенным» хозяевам

Собаке нравится размеренный образ жизни. На эту породу стоит обратить внимание меланхоликам и сангвиникам. Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. «Желательно чтобы у мопса был уравновешенный, спокойный образ жизни. Поэтому хозяева тоже желательно чтобы были по ментальности уравновешенные, не холеричные, которые туда-сюда, побежать, на улицу – это не подходит для собаки. Эта собака таким людям не подходит. Подходит для сангвиников, когда процесс возбуждения не преобладает над торможением, а торможение над возбуждением. Или для меланхоликов тоже может мопс подойти. Прекрасно можно сидеть и смотреть в окошко, это будет удовольствие доставлять как для владельца, так и для собаки». Ранее кинолог посоветовал заводить мопсов для детей и пожилых.