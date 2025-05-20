Друзья поучаствовали в охоте за сокровищами и выиграли $10 000

В Сан-Франциско, США, три друга выкопали клад на 10 тысяч долларов (808 тысяч рублей) и выиграли в интернет-охоте за сокровищами. Об этом сообщает NPR.

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Остин Терио, Ти Джей Ли и Эрик Бахри начали поиски клада, увидев анонимный пост на форуме Reddit. В нем было сказано, что команда энтузиастов закопала сундук с сокровищами где-то в Сан-Франциско. Поучаствовать в охоте может любой желающий, если будет следовать подсказкам и отгадает загадки.

Терио, Ли и Бахри рассказали, что обсуждали анонимные сообщения целый день. В конце концов им удалось расшифровать рифмованные подсказки. Друзья прибыли в заповедник Маунт-Сутро, где, вероятно, был закопан клад, и нашли его через час.

Сокровищем оказался металлический контейнер, внутри которого лежали золотой самородок, золотые франки, памятная бронзовая монета с Панамской Тихоокеанской выставки и три коллекционные карточки с изображением американского бейсболиста Барри Бондса.

Организаторы охоты за сокровищами пожелали остаться анонимными, но рассказали, что небогаты. Им пришлось сильно экономить, чтобы собрать ценный клад. Они признались, что вдохновлялись фильмами о поисках сокровищ, а также заявили, что готовы организовать еще несколько таких игр, если их согласятся проспонсировать.

Ранее сообщалось, что французский художник Мишель Беккер спрячет новую Золотую сову — знаменитый клад, который 31 год искали тысячи энтузиастов и нашли лишь в 2024 году. Подсказки, которые помогут найти клад, будут опубликованы в сентябре или октябре.