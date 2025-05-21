Сталин в метро: куда исчезли статуи и портреты вождя народов

К празднованию 90-летия Московского метрополитена на станции «Таганская-кольцевая» — к радости одних и негодованию других москвичей — был открыт воссозданный барельеф с изображением Сталина. Композиция «Благодарность народа вождю-полководцу», созданная скульпторами Евгенией Блиновой и Павлом Баландиным, посвящена победе в Великой Отечественной войне. На ней лидер СССР изображен в окружении трудящихся и детей на Красной площади. Но это далеко не единственный памятник Иосифу Виссарионовичу, который когда-либо украшал столичное метро. Об остальных — в материале «Мосленты».

Когда вождь спускался под землю

В московском метро лик вождя встречал пассажиров на многих станциях. Но сначала о том, когда и по какому случаю сам вождь заглядывал в сверкающее гранитом и мрамором подземелье.

22 апреля 1935 года Сталин вместе с близкими отмечал день рождения няни своей дочери Светланы — Александры Бычковой. У собравшихся неожиданно возникла идея посетить метро, которое еще не открылось, но туда пускали по пригласительным билетам.

Об этом вспоминала родственница первой жены Сталина Екатерины Сванидзе, оперная певица Мария Сванидзе: «…В Охотном вышли посмотреть вокзал и эскалатор, поднялась невообразимая суета. Публика кричала “ура!” и бежала следом. Нас всех разъединили, и меня чуть не удушили у одной из колонн. Восторг и овации переходили всякие человеческие меры. Хорошо, что к тому времени уже собралась милиция и охрана. Иосиф был весел, обо всем расспрашивал откуда-то появившегося начальника стройки метро…»

© Фото: Георгий Петрусов / РИА Новости

В конце 1938 года Сталин осматривал новые станции метро и заглянул на станцию «Площадь Революции», оформленную архитектором Алексеем Душкиным и скульптором Матвеем Манизером. Оглядел фигуры из темной бронзы — шахтера, пограничника, спортсменки, студентки и других.

По воспоминаниям современника, Сталин отошел на несколько шагов, еще раз вгляделся в темные фигуры и произнес: «Замечательно! Как живые...»

7 ноября 1941 года, когда немцы стояли у ворот Москвы, вождь спустился в метро из-за опасности вражеских бомбежек. Он выступил на станции «Маяковская» на торжественном собрании Моссовета, посвященном 28-й годовщине Октябрьской революции.

На мозаиках и фресках

Станции московского метро были тесно связаны с личностью Сталина. Это были скульптуры, панно и другие художественные элементы, восхваляющие руководящую роль вождя народов. Как писал поэт Александр Твардовский, «когда кремлевскими стенами живой от жизни огражден, как грозный дух он был над нами, — иных не знали мы имен».

После начавшейся в 1956 году десталинизации и разоблачения культа личности на XXII съезде КПСС следы вождя стали убирать. Как пел Александр Галич, «и приказано статуй за ночь снять со станции»

«Зачистки» обычно проводились без письменных указаний и излишнего шума. Барельефы срубали, фрески и мозаики уничтожали. Можно по-разному относиться к Сталину, но посвященное ему искусство было частью истории Страны Советов. Сегодня об этом остались лишь воспоминания.

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Лидер СССР был изображен на полутора десятках станций, в частности, на «Октябрьской», «Серпуховской» (ныне «Добрынинской»), «Новослободской». Изваяние Сталина находилось на станции, пережившей пять переименований. Сначала она называлась «Охотный Ряд», затем с 1955-го до 1957 года — «Имени Кагановича», потом — снова «Охотный Ряд». В 1961 года станцию назвали «Проспект Маркса», а спустя почти 30 лет, в 1990 году, состоялось возвращение к первоначальному названию — «Охотный Ряд».

В северном вестибюле станции «Комсомольская» находилось панно художника Александра Иванова «Вперед, к новым победам!» На нем были изображены комсомольцы, метростроевцы, рабочие, спортсмены, несущие знамя с профилями Ленина и Сталина.

Большой мозаичный портрет Сталина, созданный Григорием Опрышко, встречал пассажиров на «Арбатской». Осенней ночью 1956 года бригада рабочих, видимо, по приказу свыше его замазала.

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Дело славы, дело чести

В торце зала станции «Площадь революции» находился барельеф с изображениями Сталина и Ленина, выполненный скульптором Матвеем Манизером. В 1947 году при открытии второго выхода его перенесли на станцию «Павелецкая-кольцевая».

Статую Сталина работы Сергея Меркурова можно было видеть на станции «Завод имени Сталина» (сейчас — «Автозаводская»). В 1961 году изваяние было закрыто щитом, а спустя несколько лет его увезли.

В середине центрального зала той же станции располагались два барельефа, в промежутках которых находились цитаты Сталина: «Труд в СССР — дело славы, дело чести, дело доблести и геройства». И цитаты казахского поэта Джамбула: «Это все дела, что сталинская мудрость родила».

Торцевую стену центрального зала станции «Новокузнецкая» занимало мозаичное панно по эскизу Бориса Покровского «Фронт и тыл в годы войны». На нем было знамя с изображением профиля Сталина. В начале 60-х годов его лик заменили ленинским.

И, наконец, на станции «Сталинская» (сейчас — «Семеновская») стояла пятиметровая скульптура «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Печальный парадокс — автор произведения, бывший эмигрант Георгий Лавров был осужден «за участие в антисоветской террористической организации и покушении на товарища Сталина». Он несколько лет провел в лагере на Колыме. Спустя годы скульптор вернулся в Москву и здравствовал до 96-ти лет.

Что же касается станции, то в ноябре 1961 года она была переименована в «Семеновскую». Скульптуру вождя, разумеется, убрали…