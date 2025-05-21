Почему брата Раисы Горбачевой поместили в психбольницу

Летом 2017 года на телеканале «Россия 1» прогремело ток-шоу «Прямой эфир», посвященное судьбе брата Раисы Максимовны Горбачевой. Евгений Максимович Титаренко к тому моменту уже не один десяток лет находился в Воронежском областном клиническом психоневрологическом диспансере, расположенном в поселке Орловка.

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Через год Титаренко умер. И был похоронен, по всей видимости, где-то рядом с психбольницей, которая стала ему последним пристанищем. Как же так получилось, что родной брат первой леди СССР оказался в психушке?

До Орловки

У Евгения Титаренко была до поры до времени вполне благополучная биография. Родился в 1935 году в Алтайском крае, в семье железнодорожного инженера. Его старшую сестру звали Раисой, и тогда еще никто и знать не знал, какое блестящее будущее предстоит девочке. Сам Евгений мечтал, как и большинство мальчишек, о путешествиях и приключениях, и поэтому поступил в Ленинградское военно-морское училище. Однако, учебу не окончил, бросил на 4 курсе. Служил в Заполярье матросом, работал на шахте в Донбассе. Пройдя такую серьёзную жизненную школу, без особого труда поступил в Литературный институт имени Горького. Там познакомился с красавицей-осетинкой Зоей Габоевой. Вместе с молодой женой приехал после окончания института в Воронеж, где начал работать редактором в Центрально-Черноземном книжном издательстве. Первый его роман, который назывался «Обвал» и был посвящен трагедии на шахте, издательство отвергло, как говорят, по цензурным соображениям. И тогда Титаренко начал творить на поприще детской литературы. Он автор нескольких, довольно популярных в советское время повестей для детей и юношества, среди которых «Открытия, войны, странствия адмирал-генералиссимуса и его начальника штаба на воде, на земле и под землей», «Четверо с базарной площади», «Никодимово озеро», «По законам войны», и другие.

Все шло неплохо: родилась дочка, Евгений Максимович публиковался, вместе с другими воронежскими писателями выезжал на творческие встречи с читателями.

У Раисы, которую Титаренко, как говорят его друзья, неизменно нежно называл «сестренкой», тем временем был своя жизнь. Жила с мужем Михаилом в Ставрополе, преподавала в вузе, защитила диссертацию. Михаил Сергеевич делал партийную карьеру.

Когда Горбачевы в 1978 году перебрались в Москву, Раиса Максимовна не забыла о брате и его семье. Она передавала в Воронеж посылки с продуктами и деликатесами, помогла брату деньгами. Семья Титаренко, до сих пор переезжавшая с одной съемной квартиры на другую, наконец-то получила собственное жилье. Но на этом относительно благополучный период жизни Титаренко закончился.

Пить Евгений Титаренко начал, как говорят, еще после того, как был отвергнут его роман «Обвал». Поначалу держался, вполне мог себя контролировать, но со временем запои становились все сильнее и продолжительнее. Жена с ним развелась. Титаренко оставил жилье ей и дочери, сам скитался по подозрительным квартирам, пьянствовал с сомнительной публикой…

В Орловке

Впервые в «орловке» (так воронежцы называют областной «дом скорби») Титаренко оказался в 1985 году. Приходя в себя после очередного запоя, он познакомился здесь с музыкантшей Ириной, которая лечилась от той же проблемы.

Паре помогли обустроиться на новой квартире (посодействовали и коллеги из Союза писателей, и сестра). Титаренко купил своей пассии белый рояль, и все близкие были готовы вздохнуть с облегчением. Однако, это счастье завершилось очень быстро. Ирина Евгения Максимовича тоже покинула. Говорят, что в это время у него сильно ухудшился характер, он стал груб, криклив и невероятно подозрителен. Белый рояль был пропит, а квартира превратилась в притон для алкоголиков всего района.

И вскоре Титаренко оказался в «орловке» уже не как временный гость, а как постоянный жилец. По воспоминаниям К.В. Тумановой, которая была в ту пору главным врачом психоневрологического диспансера, писателя привезли в больницу на хорошей машине, сопровождали его люди в строгих костюмах. Они проследили за тем, чтобы Титаренко был устроен с максимальным комфортом. У него была отдельная палата, которая напоминала номер в неплохой гостинице, пишущая машинка, холодильник всегда был забит деликатесами. Титаренко принимал гостей, и не знал отказа ни в чем, кроме, разумеется, спиртного.

Однако, помимо алкоголизма у писателя развились и другие заболевания. Врачи диагностировали у него органическое поражение головного мозга, а позднее – и болезнь Альцгеймера.

После развала СССР, когда Горбачев был отстранен от власти, брат жены бывшего президента бывшей страны уже никого не интересовал. Титаренко оказался в общей палате, и разум его, если верить медикам, постепенно угасал.

Умер Евгений Максимович в 2018 году в возрасте 83 лет.

Версии и сплетни

Вокруг этой истории, разумеется, ходило и ходит множество разнообразных слухов.

Самой популярной является версия о том, что Титаренко «упрятали» в психушку, поскольку он, якобы, был неудобен чете Горбачевых и даже, возможно, знал какие-то страшные тайны, раскрытие которых могло бы ударить по имиджу руководителя страны. Основана эта версия на рассказе директора Центрально-Черноземного издательства Н.А. Сапелкина, который навещал в «орловке» какого-то своего знакомого незадолго до смерти Титаренко. Сапелкин случайно встретил Титаренко в коридоре, предложил ему сигарету и был поражен совершенно осмысленным выражением его глаз. Сапелкин не разговаривал с Евгением Максимовичем, однако, высказал предположение, что тот совершенно здоров. На этом шатком основании в ряде телевизионных шоу и газетных публикаций прошла информация о том, что писателя держат в психушке незаконно.

Еще одна версия основана на том, что с 1993 года Титаренко был признан недееспособным, и опекуном его стало учреждение, в котором он содержится. Такое бывает, когда за инвалидом не хотят присматривать родственники, или их у него нет. В связи с этим квартира, принадлежавшая Титаренко, теперь заперта на железную дверь и коммунальные счета оплачивает медучреждение. Разумеется, это дало некоторым людям основания предполагать, что в действиях медиков присутствуют какие-то нечистоплотные мотивы. Прокуратура, проводившая проверку по этому поводу, ничего незаконного в действиях медработников не нашла.

Как бы то ни было, Евгений Титаренко уже умер. И все тайны, если они и были, ушли в могилу вместе с ним.