Почему купол храма 10 лет стоит на земле

На территории Богоявленского храма в селе Утятском, что в 40 километрах от Кургана, стоит большой купол. Говорят, десять лет назад сияющую золотом маковку церкви подарил счастливый отец за рождение ребенка. Почему купол до сих пор не подняли наверх, узнала корреспондент "РГ".

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Отца Ефимия Балина, клирика Богоявленского храма, мне довелось увидеть за непривычным для священника занятием: вместе с рабочими он разбирал старую печку. В прошлом году помещение газифицировали, поэтому печь больше не нужна.

- Много работы, а рук не хватает, - пояснил батюшка.

Богоявленский храм восстанавливают и благоустраивают почти тридцать лет, с тех пор как в 1997-м передали общине. А история его началась в 1670-х годах, когда на крутом берегу Тобола основали слободу Утятскую. Первые поселенцы возвели небольшую деревянную церковь во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Каменный трехпрестольный храм с четырьмя главами и колокольней появился в 1844 году в знак благодарности святителю Николаю за чудеса и исцеления.

- Этот храм строили мои предки, - поведала сестра милосердия Анна Степина. - Брали за озером глину, обжигали и лили кирпич. Бабушка по отцовской линии пела на клиросе. Теперь и я пою.

Сестра Анна говорит о храме, как о живом человеке, который много страдал, но выстоял. Некоторые печальные события, связанные с разрушением здания, происходили на ее глазах. Она помнит, как в середине 1960-х сносили купола, ротонду и колокольню. Обвязали железными тросами и сорвали четырьмя тракторами. Помнит, как в святилище был склад, а потом клуб. С тех пор многое изменилось. Восстановлены все три придела - Богоявленский, Успенский и Никольский - с иконостасами. Возвели звонницу с девятью колоколами, красивую церковную ограду. В 2023 году за счет благотворительных средств полностью заменили дырявую крышу и протекающий потолок, с которого в дождь ручьем текла вода, нанося непоправимый ущерб стенам и полу. Теперь в церкви сухо и тепло. Заметно преобразились фасад здания и территория вокруг него. Правда, до полного воссоздания исторического облика пока далеко.

С куполом связано событие, которое иначе как чудом не назовешь. По словам сестры Анны, как-то они с чудотворной иконой святителя Николая посетили православную выставку в Сургуте. Там к отцу Василию, тогдашнему настоятелю Богоявленского, подошла женщина с вопросом: кому молиться о даровании детей?

- Николушку просите, Николушку, - произнес батюшка.

Спустя некоторое время в Утятское приехал мужчина и поинтересовался у настоятеля, чем помочь храму.

- Купола у нас нет, - услышал в ответ. - Хорошо, - кивнул гость и добавил: - Батюшка, а у нас ведь ребеночек родился.

Купол привезли 17 ноября 2015 года. О благотворителе мало информации: он предприниматель, зовут Сергей. Кстати, счастливый отец еще помог храму построить колокольню.

Образ святителя Николая - главная святыня храма и одна из самых почитаемых на Урале и в Сибири. По преданию икону принесло в "Утяцкую слободу водою Тобола" 7 мая (по старому стилю) 1749 года - за день до весеннего праздника в честь святителя Николая. Образ Николая Чудотворца украшает каждый храм, но утятский особенный, утверждают прихожане. Он прославился тем, что помогает всем, кто обращается к нему с верой. Свидетельство тому - семья из Сургута.

- Сегодня перед нами стоит одна из самых сложных, но долгожданных задач - установка купола, который уже более 10 лет лежит на земле в ожидании своего часа, - говорит отец Ефимий.

Отец Ефимий служит в храме с 2021 года. По его словам, водрузить купол не так-то просто: сначала потребуется восстановить снесенную когда-то ротонду - основание для купола, укрепить конструкцию колоннами, чтобы здание выдержало вес маковки. Храм - объект культурного наследия регионального значения, поэтому работы должны проводить аттестованные специалисты. К тому же деньги на масштабную реставрацию необходимы немалые - более 45 миллионов рублей, причем только за счет пожертвований. Одним жителям села столько не собрать. Пока поступило 356 700 рублей на возведение ротонды. Кстати, часть строительных материалов уже закуплена.

Тем временем стоящий на земле купол, похоже, обладает притягательной силой. При проведении Никольского крестного хода, ежегодно объединяющего сотни людей, каждый верующий старается дотронуться до сияющей золотом поверхности, думая о чем-то своем, сокровенном.