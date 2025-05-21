«Чайковская, снимай штаны». Как фигуристка обрела счастливую шапку

Имя Елены Анатольевны Чайковской известно не только любителям российского фигурного катания, но и зарубежным. Тренер работала даже с легендарной Татьяной Анатольевной Тарасовой, когда она выступала в паре с Георгием Проскуриным. Кроме этого, одними из самых выдающихся учеников Чайковской стали Людмила Пахомова/Александр Горшков, первые олимпийские чемпионы в танцах на льду.

Даже сейчас, в непростое время для российских фигуристов, Елену Анатольевну помнят в мировом сообществе и признают её заслуги. Международный комитет Fair Play наградил Чайковскую дипломом за безупречную и продолжительную спортивную карьеру.

Выдающийся тренер заметна не только по своей работе с учениками, но и благодаря своему запоминающемуся внешнему виду. Она часто меняла шубы и даже признавалась, что у неё их было не меньше пяти. Ходили слухи, что у телевизионщиков были приказы сократить количество эфирного времени с участием Чайковской: жёны партийных работников были недовольны, видя её роскошную одежду.

© Елена_Чайковская // РИА Новости

Неизменным спутников Елены Анатольевны была шапка из рыси. Великого тренера представить без неё на соревнованиях было почти невозможно. Но далеко не все знали, откуда появился этот головной убор.

Оказалось, что когда-то Чайковская была в Барнауле с показательными выступлениями. Она шла из гостиницы, когда за ней увязался какой-то парень. Ускорила шаг, а молодой человек всё равно шёл следом.

А я молодая была, бегала, как рысь, – вспоминала Елена Анатольевна.

Когда она уже почти подошла к служебному входу, парень догнал девушку. «Чайковская, стой, снимай штаны», – заявил он. Елена, конечно, испугалась, в голове пронеслись все самые плохие мысли.

Тогда она только вернулась из Америки, на ней были штаны известной фирмы Levis. Джинсы тренер в тот вечер впервые достала из чемодана. Молодой человек позарился как раз на них. Он предложил в обмен на брюки целую рысь, с лапами и мордочкой.

Снимай штаны. Я тебе даю дикую рысь. Я её убил на Алтае, – проговорил парень.

Елена Анатольевна снять штаны в ту минуту не могла – у неё было выступление. Поэтому она попросила молодого человека прийти на следующий день в гостиницу. Там и произошёл обмен.

Чайковская вспомнила, что за те джинсы заплатила всего $ 15. А вот рысь была бесценна, поэтому она нисколько не жалеет о случившемся. Хотя в те времена такая цена за штаны была неподъёмной для большинства жителей страны.

Из этой самой шкуры и была изготовлена знаменитая шапка Чайковской. Начиная с 1973 года, Елена Анатольевна постоянно была в ней на соревнованиях. Для неё и её учеников она стала символом удачи.