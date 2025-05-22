Российские евреи отмечают День спасения и освобождения, это религиозное продолжение 9 мая, праздник, учрежденный в благодарность Красной армии и союзникам за победу над нацизмом и спасение еврейского народа, рассказывает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

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Спортсменки, артистки, активистки – всего полторы тысячи женщин разных конфессий. Все они собрались, чтобы отдать дань уважения ветеранам, узникам концлагерей и гетто, жертвам Холокоста.

«Мне было шесть лет, когда началась война. В 1944 году нас освободила Красная армия. Мне было восемь с половиной, я все помню. Перед глазами все, все, все», – поделился узник гетто Александр Дашевский.

День спасения и освобождения – самый молодой еврейский праздник. Его отмечают с 2015 года. Главная цель — напомнить об ужасах нацизма и о тех, кто его победил. Третий год женщины встречаются в Центре гимнастики Ирины Винер. Там, где обычно кипят спортивные страсти, сегодня готовят хлеб.

«Еврейский хлеб – халу – готовят исключительно женщины. Никакого гендерного неравенства, лишь следование древней религиозной традиции», – отметил корреспондент.

Каждый ингредиент несет свой смысл. Мука – символ силы и единения, сахар – добродетель, соль – очищение, дрожжи – духовный рост, яйца как символ двойного рождения, масло – это изобилие и достаток, а вода – это Тора.

Ирина Винер

президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

«Моя мама говорила: «Ира, запомни самый главный праздник нашей жизни – это 9 мая. И это действительно так. И я хочу, чтобы вы, женщины, мамы внушали своим детям, что такое была война, Великая Отечественная война».

Это первое событие московской программы Дня спасения и освобождения. В этом году его отмечают всю неделю, с 19 по 25 мая. Программа охватывает десятки стран, в которых есть еврейские общины.