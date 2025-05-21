Многие считают, что «Евровидение» – это просто шоу и яркие костюмы. Но мало кто знает, что однажды песня с этого конкурса стала сигналом к началу революции. И это не образное преувеличение – речь о событиях 1974 года в Португалии.

В том году страну на Евровидении представлял Пауло де Карвальо с песней «E depois do adeus» («После прощания»). Красивая баллада о любви заняла последнее место, но приобрела совершенно другое значение на родине. Португалия тогда жила под диктатурой, и группа военных готовила переворот. Им нужен был условный сигнал – незаметный для властей, но узнаваемый для всех.

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Выбор пал на эту самую песню. В 22:55 вечера 24 апреля 1974 года она прозвучала по радио. Это стало стартом «Революции гвоздик» – переворота, после которого в Португалии началась демократическая эра.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.