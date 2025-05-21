«Крымский царь-собака»: какое унижение он нанес Ивану Грозному

Песня о загадочном крымском царе-собаке, а также известная реплика из культового фильма "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ", знакомы каждому человеку старшего поколения. Однако, на самом деле, эта песня имеет глубокий и серьезный контекст, связанный с катастрофическими событиями, произошедшими в нашей стране. Царь-собака, в данном случае, является Девлетом Гиреем, крымским ханом, который был личным врагом и корреспондентом Ивана Грозного. В течение многих лет эти два правителя соперничали за влияние в регионе, ведя не только военные баталии, но и обмениваясь остроумными сообщениями. Несмотря на примерно равные силы, в 1571 году произошло событие, которое почти привело к гибели русского царства и отбросило страну на 300 лет назад под власть ордынских ханов.

Девлет Гирей взошел на престол Крымского ханства уже в возрасте. За предыдущие 39 лет своей жизни он стал наследником престола, попал в тюрьму после государственного переворота, а затем сбежал в Османскую империю. Там, находясь при дворе своего двоюродного брата, султана Сулеймана Великолепного, Девлет смог завоевать его доверие. Крымское ханство, хоть и обладало некоторой самостоятельностью, находилось в вассальных отношениях с Османской империей, поэтому политические вопросы решались не в Бахчисарае, а в Стамбуле. Сулейман назначил Девлета новым правителем и отправил его на родину, предоставив ему внушительный флот. В 1551 году Девлет Гирей занял трон и получил неограниченную власть. Он принял обычай физически устранять всех мужских родственников, что было распространенным в то время. Затем он аккуратно управлял местной знатью, добиваясь такого порядка, что до конца своего правления полуостров не знал внутренних конфликтов.

Когда в ханстве установился порядок, возникла необходимость в установлении отношений с Русским царством, северо-восточным соседом. На престоле Русского царства в то время был Иван Васильевич, позднее получивший прозвище Грозный. Несмотря на свой юный возраст, Иван был человеком с неограниченными амбициями. Он принял титул «царь» в 17 лет, поставив себя на одну ступень с императором Священной Римской империи и другими великими деятелями прошлого. К 1559 году русские войска разгромили Ливонский орден и достигли Балтийского моря, что вызвало тревогу в соседних странах. Несколько лет ранее Иван Грозный успешно завершил кампании по присоединению Казанского и Астраханского ханств, которые, как и Крымское ханство, являлись осколками Золотой Орды.

Такое развитие событий совершенно не устраивало Девлет Гирея, который хотел видеть на престолах Казани и Астрахани своих ставленников и, как считает историк-медиевист Наталия Басовская, мечтал о возрождении Золотой Орды. Себя он считал продолжателем дела Батыя и хотел объединить все осколки былой татарской империи. В 1552 году хан пытался своим набегом на южные рубежи Руси сорвать поход Грозного на Казань, однако потерпел поражение под Тулой и был вынужден отступить в Крым. В этом походе под началом крымского хана помимо татар были присланные Сулейманов янычары, а также турецкая артиллерия, без чего в дальнейшем не обходился ни один поход на Русь. В следующий раз крымские и русские войска сошлись в битве у села Судбищи в 1555 году, где воевода Иван Шереметьев смог остановить очередной набег. Турки и крымчане, потеряв огромное количество войска убитыми, вновь были вынуждены отступить. Тогда погибли и два сына Девлет Гирея: калга (наследник) Ахмед и Хаджи. Следующие 15 лет южная граница Руси регулярно подвергалась набегам крымских татар, которые не ставили себе иной цели, кроме грабежа и захвата ясыря, то есть пленных. Кочевники появлялись всегда внезапно, мастерски ориентируясь в бескрайней степи, и исчезали, только заслышав о приближении русских войск. Несмотря на то, что время от времени русские войска совместно с казаками совершали ответные вылазки, Крым был настоящей головной болью для Ивана Грозного, который тем временем вел изматывающие войны на северо-западных рубежах. И все же нападавшие никогда не продвигались вглубь страны. Поэтому событие 1571 года стало неожиданностью для обоих сторон. Новый поход 1571 года поначалу мало чем отличался от всех предыдущих. Более того, насколько известно, в этот поход хан не брал с собой артиллерию, значит ни о какой осаде речи и быть не могло. Заручившись поддержкой турецкого султана и получив отряды янычар, Девлет Гирей двинулся на города Козельск и Болхов. По дороге от перебежчиков с русской стороны он узнал новости о том, что в Москве остался лишь малочисленный гарнизон, а все войска переброшены на фронт Ливонской войны. Кроме ценных сведений, перебежчики обещали провести крымско-татарское войско через тайные речные броды и вывести прямиком к незащищенной столице. Недолго думая, хан принял предложение, ведь взятие Москвы развязывало бы ему руки и делало мечту о новой Орде вполне осязаемой.

До сих пор не ясна настоящая роль этих перебежчиков. Возможно, изначально их целью было заманить татар в западню, однако Девлет Гирей смог обойти стоящее у Оки крупное московское войско во главе с Иваном Бельским и двинулся на столицу. Узнав об этом, русский воевода поспешил наперерез татарам, однако встретить их смог только у стен города. В завязавшейся жестокой сечи воевода получил тяжелое ранение, а впоследствии задохнулся в собственном доме во время пожара. Сам Иван Грозный, узнав о приближении хана, бежал в Ростов. Поскольку никаких средств вести осаду у Девлет Гирея не было, зато в избытке имелись сведения о приближающемся русском войске, он приказал поджечь предместья Москвы. Огонь в считанные минуты охватил деревянные постройки. Пожар 24 мая 1571 года считается одним из самых сильных столичных пожаров. По свидетельствам очевидцев, огонь уничтожил город буквально в считанные часы, поскольку погода стояла сухая и ветреная. В огне гибли не только местные жители и наводнившие Москву беженцы, но и сами татары, грабившие церкви и усадьбы. В северной части города, еще не охваченной пожаром, образовалась ужасная давка, где погиб московский воевода Никита Шуйский. Единственным уцелевшим местом был каменный Кремль, где и смогли спастись уцелевшие жители. Сам крымский хан был настолько поражен зрелищем возникшего пожара, что принял решение повернуть обратно в Крым, по дороге разграбив все встретившиеся селения.

Последствия московского пожара были чудовищны. Десятки тысяч жителей погибли от огня или татарских сабель, еще большее количество было уведено на невольничьи рынки Крыма. Иван Грозный, вернувшийся в столицу спустя некоторое время, приказал сбрасывать тела в Москву-реку, так как люди просто физически не могли предать земле всех погибших. Долго еще над Москвой стоял запах гари и разлагающихся тел, а антисанитарные условия очень скоро привели к эпидемии. Тем не менее, несмотря на гибель столицы, хан так и не смог нанести поражения русской армии. Историк Александр Андреев, в своей книге «Неизвестное Бородино», проводит параллели между татарскими вторжениями, завершившимися битвой при Молодях в 1592 году и Бородинской битвой, положившей конец военному походу Наполеона.

Велико было и личное унижение, нанесенное Ивану Грозному. Девлет Гирей писал письма московскому царю, где обвинял его в трусости и требовал повышенной дани, которую Москва все еще отправляла в Крым. Также английский дипломат Джером Горсей упоминает о том, что вместе с посланием хан отправил царю грязный острый нож, дабы тот совершил самоубийство, избавившись от позора. Более того, крымский хан уже всерьез планировал захват всей Руси и то, в какие города посадит своих родственников. Но уже летом следующего года амбициозные планы Девлет Гирея закончились полным разгромом при Молодях, после чего набеги с юга прекратились на целых 20 лет.