Запрещенный орнамент: почему русские не носили одежду в клетку

В исконно русских орнаментах практически не встречаются узоры в виде обычной клетки. Даже одежда в клеточку в России вошла в моду лишь в ХХ веке. С чем же это связано?

На Руси использовались лишь орнаменты, несущие определенный сакральный смысл

Еще древние славяне использовали определенные символы, связанные с устройством мироздания. Например, звезда Алатырь (Крест Сварога) представляла собой звезду, состоящую из восьми лепестков, и символизировала «развертку» Вселенной. Коловрат (известный нам больше как свастика) был придуман вовсе не нацистами – это древний славянский символ Солнцеворота, являвшийся мощнейшим оберегом. Самым распространенным символом в русских узорах был ромб, который называли «Орепей» (или «Арепей»). Он символизировал счастье, спокойствие, гармонию. Считалось, что он связан и с солнцем, и с земледелием, и с плодородием. Именно ромбовидные рисунки заменяли на Руси традиционную для Европы клетку. Ими украшали рубахи, сарафаны, платки, полотенца.

Собственно, принт в виде клетке был изобретен вовсе не в Шотландии, как ошибочно принято считать. Не так давно в Египте была найдена древняя мумия, завернутая в клетчатый саван. А в Древнем Риме знать носила клетчатые тоги. Японские самураи щеголяли в клетчатых кимоно. В Византии нередко встречались рисунки в виде крупных квадратов или ромбов, в которые помещались изображения животных. По аналогии с византийской культурой или нет, но на Руси часто попадались орнаменты, представляющие собой ромбовидные решетки с кругами в центре или звездами на фоне квадратов. Шотландия же просто популяризировала клетку.

Клетка слишком походила на православный крест

Символ креста был на Руси довольно популярен, но чаще всего его изображали косым, шестиконечным, а у славян он являлся солярным символом. После принятия православия восьмиконечный крест был утвержден на Руси как символ христианства, а традиционная квадратная клетка слишком уж на него походила. Изображение православных крестов «всуе», например, на одежде категорически не поощрялось церковью.

Клетка вызывала ассоциации с неволей и смертью

Символ клетки для русских ассоциировался с попавшей в неволю птицей. Но в темнице за решеткой, прутья которой чаще всего были соединены в виде квадрата или прямоугольника, мог оказаться и человек. Подсознательно русский менталитет не терпит ограничений.

К тому же изображение креста стало рано или поздно ассоциироваться со смертью, ведь кресты ставили на могилах, вырезали на надгробиях. Наконец, восьмиконечный крест символизировал мученическую кончину Христа.

В общем, поначалу клетчатый орнамент у нас не прижился. И только в прошлом столетии, когда пришла мода на все западное, в России широко распространились клетчатые костюмы, платья и пледы. И мало кто из нас сегодня задумывается, что именно они символизируют.