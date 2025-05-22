«Русский Бог»: почему православные называли так Николая Угодника

22 марта православные отмечают день Николы Вешнего, также известного как Никола Летний. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Никола Зимний, он же холодный, Морской Никола, Никола Травный или Вешний,ф Никола Мужицкий, Никола Можайский. Так сколько же Никол было на Руси? Никола-то был всегда один, Николай Угодник, но воспринимался он всегда по-разному. Святой для всех, способный и исцелить, и защитить, и отпор врагам дать, и в путешествии уберечь, и бурю успокоить, и урожай дать. Николай Угодник самый почитаемый святой на Руси. Ни одной веси, ни одного городка не было без часовенки, храма или просто иконы святого Николая.

«Нет, наверное, такого православного храма, нет домашнего красного угла, где не было бы его иконы, нет православного человека, хотя бы раз в жизни не обратившего к нему молитвенной просьбы о помощи и заступничестве».

Христианское предание относит время жизни св. Николая к первой половине IV века. Он родился, как предполагается, в г. Патаре (римская провинция Ликия в Малой Азии) в христианской семье. В житии святого рассказывается, что он с самого раннего детства стремился к познанию слова Божия, к аскетической и уединенной жизни. В молодости он был рукоположен в сан священника и вскоре стал помощником епископа. После паломничества в Иерусалим св. Николай принял решение посвятить себя служению Богу в Сионской обители. Однако через некоторое время св. Николай стал архиепископом в г. Мира – столице Ликии: по христианской легенде, Бог призвал св. Николая оставить обитель и пойти в мир, к людям.

Во времена римского императора Диоклетиана, известного своими гонениями на христиан, св. Николай был осужден и брошен в темницу, где подвергся мучениям. После смерти Диоклетиана и прихода к власти императора-христианина Константина он был освобожден из заключения – к этому времени относятся многочисленные рассказы о св. Николае: о том, что он заступался за несправедливо осужденных, спасал от гибели мореплавателей и утопающих, помогал страждущим. Умер св. Николай в Мире около 350 г. В 1087 г. его мощи были перенесены в г. Бари, где и хранятся до сих пор.

Образ св. Николая пришел на Русь вместе с принятием ею христианства и на протяжении многих веков занимал в религиозном сознании русского народа исключительное место. Он почитался в России как национальный святой, покровитель русского народа, а также как крестьянский святой и мужицкий заступник. Его называли «святой великий святитель Христов, теплый заступник и скорый помощник». Считалось, что Николаю Угоднику можно молиться «во всех нуждах», что он всегда и всем поможет, ибо добр и милостив».

Отправляясь в дальний путь, говорили: «Никола в путь, Христос подорожник!», «Бог на дорогу, Никола в путь», «Микола с нами!»; уходя на ратное дело – на «царскую службу горькую», надеялись на его защитие.

В XVII-XVIII вв. это представление о Николае Угоднике нашло своеобразное отражение в обряде похорон, когда в руки умершему вкладывали «письмо к Николаю» с просьбами о прощении грехов.

Перед свадьбой жениха часто благославляли образом Николая Угодника вместо образа Спасителя. Девушка, выходя замуж, просила благословения не только у Божьей Матери или Спасителя, но и обязательно у св. Николая.

Ритуальное приглашение в дом свадебного дружки звучало так:

«От великого Николы канун (мед) пей, а от Пречистыя Богородицы хлеб кушай».

В старинных русских легендах рассказывается о том, например, как Николай Угодник помог крестьянину вытащить застрявшую в грязи тяжело груженную телегу, помог вдове покрыть крышу соломой, защитил женщину от разбойников и т.п. Русские люди верили, что Николай Угодник помогает людям и без специального обращения к нему. Николай Угодник считается также хорошим вречевателем, целителем: верили, что он может воскресить умершего, избавить человека от любой болезни, а среди знахарей было распространено мнение, что Николин день – самый благоприятный для лечения тяжелых заболеваний.

Николай Угодник предстает в поверьях русского народа и во многих других ипостасях. Как и Илья Пророк, Никола считался покровителем рек, озер, морей. Также он был покровителем леса. Верили, что Николай Угодник помогает крестьянам пережить зиму. В день Николы Зимнего в северных губерниях Европейской России, например, закалывали в его честь бычка-микольца, которого специально три года откармливали всей деревней. Лучший кусок мяса «отдавали» Николаю Угоднику, то есть относили в церковь, а остальное съедали мужчины деревни во время совместного пира. Многие монастыри и храмы по всей России имели престолы, освященные в честь святого Николая. Именно поэтому часто встречаются древние выносные иконы и алтарные напрестольные кресты с изображениями на одной из сторон поясной или ростовой фигуры святителя.

В Москве более ста церквей были освящены в честь Николая Чудотворца.