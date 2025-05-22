Как сын Сталина и ударник Стаханов в «Метрополе» дебоширили

Есть люди, которым выпадает стать символом целого поколения. К их числу относится и Алексей Стаханов.

Он стал ярким примером того, что в молодом государстве рабочих и крестьян социальный лифт действует безотказно, и что полуграмотный забойщик из Донбасса своим трудом может заработать себе высокий социальный статус и квартиру в престижном доме Москвы.

А еще – возможность дебоширить в ресторане «Метрополь», и выпивать с самим Василием Сталиным.

Действующие лица

Главные действующие лица этой замечательной истории – знаменитый забойщик с шахты «Центральная-Ирмино» Алексей Стаханов и летчик Василий Сталин.

Алексей Григорьевич Стаханов, уроженец деревни Луговая Орловской губернии (сейчас деревня находится в Липецкой области), с 20 лет работал на шахте под Луганском. Прославивший Стаханова рекорд был установлен в августе 1935 года. Показатели рекорда ошеломляют: при норме около 7 тонн угля в смену, Стаханов добыл 102 тонны!

Впрочем, если вникнуть в обстоятельства дела, становится ясно, что причина успеха не в том, что Стаханов как-то особенно хорошо владел отбойным молотком, а в разумной организации труда. До сих пор забойщик сам и уголь рубил, и крепил пройденную выработку. Рацпредложение Стаханова заключалось в том, чтобы освободить забойщика от крепей, дав ему помощников, которые возьмут это на себя. Руководству шахты идея понравилась, и был проведен своеобразный «эксперимент». Результат превзошел все ожидания.

О том, что новый метод работы действительно результативен, свидетельствует тот факт, что очень скоро рекорд Стаханова был перекрыт другими шахтерами. Свои «стахановцы» появились в других отраслях промышленности, а сам герой-шахтер совершил тур по стране, встречаясь с рабочими и рассказывая о своем особом, творческом отношении к труду.

После этого Стаханов осел в Москве, получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, поступил в Промышленную Академию, был избран депутатом Верховного Совета, в партию его приняли без кандидатского срока. Он был хорошо знаком со Сталиным, который относился к нему едва ли не по-отечески. Свалившейся на него славы шахтер не выдержал, заболел «звездной болезнью» и ударился в веселье и бурные кутежи.

Василий Сталин, которого иной раз именуют «красным принцем» или, попросту – «царевичем» — фигура еще более колоритная, чем Стаханов. До войны он обучался в Качинской военной авиационной школе им. Мясникова, но учился там, по словам преподавателей, неважно, гораздо больше времени уделяя развлечениям и хождению по ресторанам.

Несмотря на принадлежность не просто к «золотой», а даже к «бриллиантовой» молодежи, парень он был незлой и не кичливый, и с вчерашним работягой выпивать не чурался.

Как было дело – что говорит легенда

Легендарная пьянка в ресторане гостиницы «Метрополь», согласно устоявшейся версии, имела место именно в то время, когда 32-летний Алексей Стаханов и 18-летний Василий Сталин вместо того, чтобы учиться, потрясали Москву своими кутежами.

Якобы, приятели повздорили за столом из-за того, что Сталин неуважительно высказался о деревенском происхождении Стаханова. Ссора перешла в потасовку, Стаханов схватил бутылку вина и метнул ее в Сталина. Но попал в огромное зеркало, которое, разумеется, разлетелось на куски. После этого друзья помирились и вместе отправились ловить рыбок в декоративном прудике ресторана.

Надо сказать, это была далеко не единственная пьянка Алексея Стаханова. Выпить со знаменитым Стахановым почитали за честь все. Поэтому героя часто привозили домой в совершенно непотребном виде. Приходилось ему в этом состоянии и пиджак с орденами терять, и даже партбилет, что было делом неслыханным, но все сходило ему с рук.

Загулы, говорят, продолжались до тех пор, пока Сталин не сказал, что добру молодцу пора бы угомониться, и не позорить уважаемую фамилию. Или придется поменять ее на другую! Это возымело действие, и Стаханов так явно куролесить перестал.

А на самом деле?

Дочь Стаханова Виолетта Алексеевна близкую дружбу своего отца с Василием Сталиным отрицает.

Они были знакомы и не более того, – так она ответила на этот вопрос в интервью одной из украинских газет, данном в 2009 году – У отца три класса образования, хоть он и окончил Промакадемию... По сути, это был ликбез для людей, которых статус обязывал выступать с трибуны... А Вася Сталин и его сестра были образованнейшими людьми. Что у них могло быть общего с моим отцом?

Фактов битья зеркал в «Метрополе» и ловли рыбок в бассейне ресторана, Виолетта Алексеевна не отрицала, философически добавив:

«А кто в «Метрополе» не бил зеркал?».

Но проделывал это все Алексей Стаханов, по словам дочери, без участия Василия Сталина.

Видимо, молва просто соединила в одной байке двух легендарных гуляк.

Впрочем, обидно, что Алексей Стаханов закрепился в народной памяти вот таким «Стакановым». Ведь он, прежде всего, был настоящим работягой, классным шахтером, доказавшим это не только своим рекордом. Когда началась война, Стаханова отправили начальником шахты в Караганду. Донбасс был оккупирован, страна нуждалась в угле, и Стаханов дал его, введя на отстающей шахте ряд усовершенствований. Производительность сразу выросла в несколько раз!