Беспризорный космический корабль «Байкал» наконец обрел свой дом

Советский космический корабль «Байкал» проекта «Энергия-Буран» с 20 мая занял постоянное место в специально построенном павильоне в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область). Для закатывания «Бурана» на это место использовался КамАЗ. Грузовик массой 8,9 тонны смог сдвинуть с места тяжеленный космический корабль в 56 тонн.

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«Это первый корабль второй серии, третий по счету в программе „Буран“, он не был достроен. Поэтому у нас нет цели полностью его восстановить, мы не сможем это сделать. Мы хотим очистить корпус, он много лет стоял по разным местам, кочевал. Планируем воссоздать его внешний вид и создать внутри экспозицию. Также экспонаты, посвященные космосу, появятся в самом павильоне», – рассказал о сути предстоящих работ начальник отдела экспозиции Андрей Зимин.

В музее уверяют, что опыт реставрации такого корабля – уникальный. Но фактически предполагается просто восстановить кабину «Бурана», чтобы пускать туда посетителей музея.

«Байкал» – третий летный экземпляр орбитального корабля, строившийся в рамках космической программы «Буран». И единственный, сохранившийся в России. Его должны были достроить в начале 90-х годов. Но денег на это не нашлось. Степень готовности корабля оценивалась в 1993 году в 30–50%.

«Байкал» привезли в Верхнюю Пышму летом 2024 года. Корабль с помощью двух кранов поставили на шасси, а восстанавливать его начали с января 2025 года.

Первый из «Буранов»: яркая и трагическая судьба

Первый корабль серии – «изделие 1.01» – был построен по аэродинамической схеме «бесхвостка» и имел треугольное крыло. Длина 36,4 метра, размах крыла – 24 метра, высота корабля на шасси – более 16 метров. «Буран» собирали на стапелях Тушинского машзавода – в промзоне на окраине Москвы.

В 1988 году корабль запустили в космос в беспилотном режиме. Продолжительность полёта составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Тот полет и его посадка в автоматическом режиме, под управлением бортового компьютера, вошли в книгу рекордов Гиннеса.

После закрытия программы корабль хранился в монтажно-испытательном корпусе на 254-й площадке Байконура. В 1998 году его перевезли в монтажно-испытательный корпус на 112-й площадке. Увы, в 2002 году там обрушилась крыша, легендарный корабль был уничтожен.

"Буран" доставлялся на орбиту ракетой-носителем "Энергия". У сверхтяжёлой "Энергии" была стартовая масса 2400 тонн. Она могла выводить на орбиту грузы с массой до 100 тонн. Всего было два пуска "Энергии».

Второй корабль проекта «Буран» – «изделие 1.02», «Буря» – был изготовлен, но не полетел. Корабль находится в Казахстане – на том же космодроме Байконур.

«Бураны» были лучше американских аналогов

«Энергия» – «Буран» – программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Это был ответ на многоцелевую военно-гражданскую программу США «Спейс шаттл». В СССР сочли, что цель американского проекта – полномасштабное развертывание в космосе оружия, включая атомные бомбы. Советская система «Энергия – Буран» превосходила американского конкурента по характеристикам.

Головным разработчиком орбитального корабля «Буран» стало НПО «Молния».

В рамках проекта были созданы сверхтяжелая ракета «Энергия» и многоразовый корабль «Буран». Программа стартовала в 1974 году.

После первого полета «Бурана» в 1988 году планировали еще один-два рейса в автоматическом беспилотном режиме. А затем и пилотируемый полет. Определили, кто из космонавтов полетит – Игорь Волк и Римантас Станкявичус.

Работы по программе «Энергия-Буран» приостановили ещё до распада СССР, в 1990 году. Окончательное решение вынес Совет главных конструкторов при НПО «Энергия» в 1993 году. На тот момент были готовы или находились в стадии строительства пять многоразовых космических кораблей.

Программа обошлась бюджету СССР в 14-16 миллиардов рублей. По современному курсу это более двух триллиона рублей.

Получится ли возродить «Буран»?

В 2016 году в Центре имени Хруничева восстановили департамент по многоразовым средствам выведения. В штат позвали специалистов, создававших в свое время «Буран».

Корреспондент «Свободной Прессы» поговорил о возможностях возрождения знаменитого проекта с кандидатом технических наук, экс-конструктором ОКБ Сухого Вадимом Лукашевичем.

«СП»: «Буран» – это же был реально мощный проект?

– Это был инженерный шедевр, намного интересней американского шаттла. На пике проекта, в 1980-1989 годах, на «Буран» работало более тысячи предприятий разных отраслей (93 министерства и ведомства выполняли задачи проекта).

Было задействовано более 2 млн человек разных предприятий и организаций. Это была огромная межотраслевая программа. Стоимость одного пуска «Бурана» превышала годовой бюджет Академии наук.

«СП»: Почему же проект закрыли?

– У «Бурана» заказчиком было Минобороны. И к моменту первого запуска оно отказалось от проекта, нашлись более дешевые способы решения поставленных задач.

«СП»: Реально возродить проект «Буран» в наше время? В Центре Хруничева вроде бы предпринимают такую попытку. Даже позвали бывших разработчиков советского "Бурана".

– Увы, «Буран» умер окончательно и бесповоротно. Такой проект был под силу только СССР. Чтобы было понятно, приведу цифры.

Для одного запуска ракеты-носителя «Энергии» требовалось более 100 тонн жидкого водорода. Планировали делать несколько запусков в год. А сейчас в России в год выпускают всего пять тонн жидкого водорода.

«СП»: Только в этом заключается причина невозможности возродить «Буран» сегодня?

– Нет, конечно. Главная причина – утрачены ключевые компетенции. Группа специалистов с НПО «Молния» переходила уже в постсоветское время в Центр Хруничева. Потом вернулась обратно. Российская «Молния» уже не та, что прежде. Важно и то, что большую роль в советском проекте «Буран» выполняла Украина, в том числе по системам управления. Сейчас сотрудничество с Украиной невозможно. Тем более что на территории этой страны многое разрушено. Кроме того, участниками проекта «Буран» были Узбекистан, Грузия. Но и у них тоже важнейшие компетенции утрачены.

«СП»: Буран стал единственным таким похороненным космическим проектом, у которого были перспективы?

– Можно еще вспомнить проект Челомея по созданию легкого космического самолета. Он проектировался как аппарат многоцелевого назначения и должен был решать широкий круг задач в интересах народного хозяйства, науки и обороны. В силу ряда причин проект не был реализован. Еще могу вспомнить проект орбитального самолета «Макс».

«СП»: Он, кажется, даже получил золотую медаль в 1994 году в Брюсселе на Всемирном салоне изобретений, научных исследований и промышленных инноваций «Брюссель-Эврика-94».

– Проект разрабатывало все то же НПО «Молния». И эту программу тоже заморозили из-за отсутствия финансирования. Хотя были и другие причины.

«СП»: Что могут делать сегодня российские разработчики подобных программ?

– Сложно сказать. Был, например, проект «Клипер» (многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль). Роскосмос отправил его на доработку, а потом и вовсе остановил. В нынешнем Роскосмосе просто нет компетенций для создания крылатых кораблей. В целом у России сейчас нет ни задач для таких проектов, ни возможностей, чтобы их реализовать.

Когда говорят о возрождении «Бурана», видимо, имеют в виду многоразовые крылатые аппараты меньшей массы. Но для них тоже нужны не только деньги, но и специалисты.

«СП»: Россия, выходит, утратила былое лидерство в космосе?

– США и Китай теперь лидируют в космосе. Россию они не видят партнером – с нашим нынешним уровнем технологий. А ведь есть еще Европейское космическое агентство, Япония, Канада.