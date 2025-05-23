Зубы у первых позвоночных животных предназначались не для жевания

Зубы изначально развились как органы чувств, а не для пережевывания пищи, показало новое исследование ископаемых останков, результаты которого увидели свет на страницах Nature.

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Первые зубоподобные структуры, по-видимому, были чувствительными узелками на коже ранних рыб, которые могли ощущать изменения в окружающей воде. Это открытие подтверждает давнюю идею о том, что зубы впервые появились вне рта, заявила палеонтолог Яра Хариди из Чикагского университета.

Некоторые доказательства этому уже получены, однако оставался очевидный вопрос, говорит исследовательница: «Какой смысл иметь все эти зубы снаружи?»

Одна из версий — что они служили защитной броней, но Хариди считает, что их функция была сложнее. «Конечно, хорошо покрыть себя твердыми структурами, но что, если они еще и помогут чувствовать окружающую среду?» — предположила она.

Полноценными зубами могут похвастаться только позвоночные, такие как рыбы и млекопитающие. У некоторых беспозвоночных есть похожие на зубы структуры, но их ткани совершенно иные. Это означает, что зубы возникли в ходе эволюции самых ранних позвоночных — рыб.

«Дентин, вероятно, стал новинкой у позвоночных, но сенсорные способности твердых внешних покровов появились гораздо раньше у беспозвоночных», — прокомментировал эволюционный биолог Гарет Фрейзер из Флоридского университета.

Если исключить Anatolepis, то самые древние известные зубы были у Eriptychius, которые появились только с ордовикского периода. У них был настоящий дентин — в одонтодах на коже.

По мнению Хариди, что беспозвоночные вроде Anatolepis и ранние позвоночные, такие как Eriptychius, независимо друг от друга развили твердые чувствительные узелки на коже.

«Этим совершенно разным животным нужно было ориентироваться в мутных водах древних морей», — напоминает она.

Подтверждение этой версии команда нашла в одонтодах на коже некоторых современных рыб — к ним до сих пор подведены нервы, что указывает на сенсорную функцию.

Когда некоторые рыбы стали активными хищниками, им понадобился способ удерживать добычу, поэтому твердые одонтоды переместились в рот, где ими стало можно кусать и жевать.