Художник Сальваторе Гарау прославился тем, что продал… пустоту. Его «скульптура» под названием Io Sono («Я есть») не имеет физической формы. По словам автора, она существует как энергия, сила и концентрация мыслей – и требует свободного пространства в доме размером 1,5 на 1,5 метра.

Покупателю скульптуры выдали не арт-объект, а лишь сертификат собственности. Тем не менее, работа ушла с аукциона за 18 тысяч долларов. Сам художник утверждает, что невидимое искусство ничем не уступает традиционному.

Какие странные привычки были у известных художников

Эта история вызвала споры: одни называют поступок художника провокацией, другие – интеллектуальной аферой. Но факт остается фактом: «ничего» ушло с молотка за внушительную сумму.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.