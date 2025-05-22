Скульптура из мыслей и энергии: как художник продал воздух за 18 тысяч долларов
Художник Сальваторе Гарау прославился тем, что продал… пустоту. Его «скульптура» под названием Io Sono («Я есть») не имеет физической формы. По словам автора, она существует как энергия, сила и концентрация мыслей – и требует свободного пространства в доме размером 1,5 на 1,5 метра.
Покупателю скульптуры выдали не арт-объект, а лишь сертификат собственности. Тем не менее, работа ушла с аукциона за 18 тысяч долларов. Сам художник утверждает, что невидимое искусство ничем не уступает традиционному.
Какие странные привычки были у известных художников
Эта история вызвала споры: одни называют поступок художника провокацией, другие – интеллектуальной аферой. Но факт остается фактом: «ничего» ушло с молотка за внушительную сумму.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.