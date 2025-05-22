Как у русской православной церкви отбирали имущество

ГлагоL

Декрет, который объявлял национализацию всего церковного имущества, вышел 17 мая 1919 года. Именно с этого момента начался процесс изъятия в пользу государства всего, что сумела накопить церковь за тысячелетнюю историю христианства на Руси.

Как у церкви отбирали имущество, накопленное за тысячу лет христианства на Руси
© ГлагоL

Справедливости ради надо сказать, что этот документ положил лишь начало процессу. Но он не оговаривал механизмов изъятия, процедуры и что подпадало под национализацию. Сам декрет тоже послужил продолжением череды юридических актов, первыми из которых были «Декрет о земле» и декрет «О свободе совести, церковных и религиозных общинах» от 2 февраля 1918 года.

Поэтому чаще вспоминают другой правовой акт от 23 февраля 1922 года «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». Вот после него и началось массовое изъятие всего подряд, включая и ценные предметы отправления обрядов – кадила, чаши и прочее из драгоценных металлов, произведения искусства и недвижимость.

Земли церковь лишилась сразу после прихода большевиков по «Декрету о земле». Но в ее собственности оставались значительные сокровища и недвижимое имущество – дома, общественные здания, наконец, сами церкви и соборы. Хотя, землю российские власти «прорежали» и раньше, задолго до большевиков.

После крещения Руси Святым князем Владимиром церковь становится институтом феодального общества. Для ее функционирования государство жаловало в собственность земли, с которых и получали доход. Взамен она должна была осуществлять социальные функции – обучать грамоте, регулировать семейные отношения, заботится о неимущих.

Но очень быстро стали появляться и частные пожертвования, которые оставляли состоятельные люди «на помин души». Передавали церквям и монастырям поместья, случалось, что бездетные завещали церкви все свое имущество. Документальные свидетельства этого появляются с XIV века, но явно процесс начался раньше.

Поскольку государственная служба была привязана к земельным наделам, то такая практика ударяла по интересам государства. Дворяне получали землю как оплату. С этих доходов они должны были вооружаться сами и выставлять в ополчение некоторое количество ратников. Но если нет земли, то нет и воинов. Поэтому передачу ее церкви регулярно ограничивали.

А со времен Петра I церковь и вовсе превращается в один из бюрократических институтов государства. Упраздняется патриаршество, вместо него вводится Святейший Синод – фактически министерство по делам религии.

Но это не значило, что церковная собственность была секуляризирована (изъята) и оставалась во владении церквей и монастырей. А вот императрица Екатерина II часть земли у них забрала. Но заменила государственными субсидиями – перед революцией они достигали 18 млн рублей.

К 1917 году в России насчитывалось 54 174 храма и более 100 тысяч священников, дьяконов и псаломщиков. А также 3 митрополита, 31 архиепископ и 129 епископов. По данным на 1905 год церковь располагала 1,9 млн десятин пахотной земли и еще 300 тысяч десятин было в частной собственности священников.

© Изъятие церковных ценностей в Петрограде. Художник Иван Владимиров

Не было только патриарха. Он, впервые после Петра, будет избран Собором лишь 4 декабря 1917 года уже после Октябрьской революции. Но вот сам Собор открылся еще летом, 15 августа, в Москве и стал ответом на гонения на церковь… Временного правительства.

Обер-прокурором Святейшего Синода в нем стал Владимир Львов. Он сместил двух митрополитов, а потом и вовсе распустил состав Синода с намерением избрать в него лояльный себе состав. По распоряжению Временного правительства, церковь лишилась всех приходских школ – они были переданы министерству просвещения.

В этих условиях епископы и принимают 27 апреля 1917 года решение о созыве Поместного Собора – как ответ на гонения. Но не только. Авторитет церкви явно упал до самого низкого за всю историю уровня. Об этом говорит пример, который приводят историки, в том числе церковные, как наиболее яркий. Когда в армии отменили обязательное причащение, то 90 процентов сразу перестали это делать.

Иерархи считали, что к такому положению привело то, что в управлении церковью стали преобладать административные, а не духовные методы. И такое положение были намерены исправить.

Когда случилась Октябрьская революция и к власти пришли большевики, то церковь не была к ним настроена враждебно. Во всяком случае ее иерархия. Ставший патриархом Тихон пытался наладить отношения с новой властью, надеясь, что она окажется лучше Временного правительства. Но отклика у нее не получил.

Уже «Декретом о земле», первом правовом акте советской власти, церковь лишалась всей земли – она передавалась тем, кто на ней трудился. В декабре 1917 года церкви запрещено вести образовательную деятельность, регистрация браков передавалась государству. И, наконец, 23 января 1918 года было провозглашено отделение церкви от государства, а 2 февраля провозглашалась свобода совести.

Декрет от 17 мая 1919 года забирал уже и все имущество. Так его пункт 12 гласил, что церковь не имеет права владеть собственностью и лишается статуса юридического лица. Но вот следующий 13 пункт говорил, что имущество передается самим религиозным общинам в безвозмездное пользование.

Таким образом возникла неразбериха – что считать церковной собственностью и кому в итоге это все передавать. Не был прописан и сам механизм реализации правового акта. Он отдавал это на откуп местным властям и те действовали кто во что горазд, частенько сомнительно с моральной точки зрения.

Поэтому и понадобится потом более четкий документ, который и определит порядок национализации церковного имущества. Высокоморальным его тоже не назовешь, но опираться он уже будет на ранее принятый декрет от 17 мая 1919 года.

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