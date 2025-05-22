История одной из самых ярких закулисных побед в истории Олимпиад

Мельбурн-1956. СССР рвёт всех в медальном зачёте, однако прежде в Олимпийской деревне разгорелся баттл, о котором не писали в протоколах. Не в ринге, не в бассейне, не на дорожке… на танцполе. Где, под жаркие ритмы рок-н-ролла, советская сборная одержала одну из своих самых ярких закулисных побед в истории Игр.

© olympics.com / Музей легкой атлетики Санкт-Петербурга

Вообще, это была лишь вторая Олимпиада в истории СССР. Для многих наших спортсменов поездка в Мельбурн была сродни полёту на Луну. Всё вокруг – чужое, яркое, непонятное.

Международный клуб в деревне гудел каждую ночь: бразильцы зажигали самбой, кубинцы учили румбе, австралийцы крутили свои ковбойские хороводы. Американцы же, как короли рок-н-ролла, аки цирковые акробаты вертели девушек, заодно посмеиваясь над «неуклюжими русскими медведями, умеющими лишь рыбу ловить на гнилой крючок».

Вообще-то, танцем его назвали по недоразумению. Рекомендуется подбрасывать партнёршу в воздух, складывать её пополам, как перочинный ножик, и почаще ставить вверх ногами. За границей помешаны на этой чертовщине. Мы, понятное дело, как-то непривычны были к таким па, – рассказывал боксёр Геннадий Шатков, который стал в Мельбурне олимпийским чемпионом.

Наши парни в новеньких зауженных брюках, сшитых Кремлём взамен клёша, выглядели, конечно, модно и даже почти не выделялись, но на танцполе – как новобранцы на плацу:

«Нас предварительно собрали и дали приказ: ни в чем не уступать американцам. Но хитрые янки решили поймать русских на плясках. А мы этот танец в глаза не видели» – вспоминал легкоатлет Константин Грачев.

Команду выручил Борис Столяров, казалось, на ходу освоивший новые приёмы. На самом деле 24-летний парень, занявший на тех Играх шестое место в барьерном забеге, несколько дней специально тренировался, постигая азы рок-н-ролла. В итоге он, без лишнего стеснения, подхватил американку Онору Браун, метательницу диска, даму внушительных форм и утёр носы самодовольным янки.

Австралийские газетчики тут же раструбили:

«Один русский перетанцевал всех американцев».

Но здесь важнее другое – к нашим парням, которых до этого считали угрюмыми и неотёсанными, прониклись, что, по воспоминаниям олимпийцев, помогло им раскрепоститься и лучше выступить на самих Играх. К концу соревнований, напомним, советская сборная завоевала аж 98 медалей (37 – золотых) и с огромным отрывом выиграла медальный зачёт.