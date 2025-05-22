Что значит выражение «Последнее китайское предупреждение»

Выражение «Последнее китайское предупреждение» знают все. Обычно его употребляют, когда хотят кого-то предостеречь. В нем кроется скрытая угроза, но настоящая или шуточная — обычно зависит от контекста. Особенно любит так говорить молодежь, которая даже не подозревает о том, как появилось выражение и какая история за ним кроется.

Конфликт в Желтом море

История появления популярного фразеологизма связана с так называемым Вторым кризисом Тайваньского пролива или Войной пушек. Этот военный конфликт, начавшийся в 1958 году, был логическим продолжением другого противостояния. Оно называлось Первым Кризисом в Тайваньском проливе и произошло в 1954 году.

Первый Кризис между Китаем и островом Тайвань завершился ничем. Стороны разошлись, чтобы накопить силы и снова сойтись спустя 4 года. Китай и Тайвань не могли поделить несколько островов, которые каждая сторона считала своими. Начал военные действия Китай, обстрелявший остров Цзиньмэнь и расположенные рядом острова поменьше. Армия Тайваня не осталась в долгу и начала стрелять в ответ.

Напряжение нарастало и вскоре вылилось в полноценную войну с использованием флота и авиации. Китай в его агрессии поддержал Советский Союз, направивший в зону боевых действий свои боевые самолеты. До полноценного вступления СССР в этой войне не дошло, но мы хорошо знаем, как действовал Союз в чужих войнах.

Из-за конфликта с Тайванем и без того неважные отношения между Китаем и США испортились окончательно. Американские самолеты-разведчики начали беззастенчиво орудовать в воздушном пространстве Поднебесной. Китайцы неоднократно предупреждали американцев о последствиях шпионажа, но в США благополучно игнорировали эти сигналы.

В 1962 году в Желтом море появился американский военный корабль. Он проводил боевое патрулирование почти как у себя дома. Китайцы разразились очередной порцией «серьезных предупреждений», которых было целых три. Несмотря на это, корабль флота США продолжил свои рейды и никаких действий со стороны Китая не последовало.

Грозные предупреждения для «бумажного тигра»

Нерешительность Китая в начале 1960-х годах объяснялась просто. Отношения страны с СССР резко ухудшились и на помощь могущественного соседа надеяться не приходилось. Сыграло роль и то, что страна с 1958 по 1960 год делала «Большой скачок», ослабивший Китай как в экономическом, так и в военном плане. Поэтому предупреждения следовали за предупреждениями и многие из них были «последними и решительными».

Подсчитано, что до 1964 года китайские власти сделали американцам более 900 предупреждений. В Пекине использовали старый проверенный метод — «откажись от дуэли и ругай врага». Великий кормчий не переставал с трибуны насмехаться над Америкой, называя ее «бумажным тигром». Тем не менее воевать он предпочитал тоже на бумаге, не предпринимая никаких решительных действий.

© Диктор Юрий Левитан в радиостудии

Китайские предупреждения очень быстро перестали воспринимать всерьез. Люди в США говорили в шутку: «756 тебе китайское предупреждение» и это считалось остроумным. Очень скоро фразу подхватили и в СССР. Это произошло благодаря известному советскому диктору Юрию Левитану. Он, зачитывая новости своим прекрасным голосом, постоянно упоминал о предупреждениях, сделанных Китаем.

Это не осталось незамеченным советскими острословами и к середине 60-х «последнее китайское предупреждение» стало популярной в стране шуткой. Сейчас, спустя много десятилетий, мало кто помнит об истинном значении фразы. Поэтому часто можно слышать, как ее употребляют вполне серьезно, в качестве угрозы.