Факты об Албании: страна без фастфуда, но с тысячами бункеров

До 1991 года Албания была одной из самых закрытых стран Европы. В Албании было запрещено владеть личным автомобилем. Страна десятилетиями оставалась изолированной от остального мира, а по всей территории построили около 170 тысяч бункеров – больше, чем в любой другой стране. Они должны были защитить от войны, которая так и не произошла.

Здесь вы не найдете привычных Starbucks и McDonald’s – мировые фастфуд-сети по-прежнему отсутствуют. Но албанцы гордятся своей локальной кухней и совсем не переживают по этому поводу. Туристическая инфраструктура развивается стремительно: за последние несколько лет в Албании открылось больше отелей и ресторанов, чем за предыдущие три десятилетия.

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Именно отсюда родом родители матери Терезы. Сегодня ее именем названы улицы и даже аэропорт в Тиране. Албанию называют последней неоткрытой жемчужиной Средиземноморья – и это звание страна оправдывает и культурой, и природой, и искренним гостеприимством.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.