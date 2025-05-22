Покушение на Ленина: кто на самом деле стрелял в вождя революции

Одежда, в которой был Владимир Ильич Ленин в момент нападения на него Фанни Каплан, стала одним из доказательств, что происшествие было инсценировано. По крайней мере, количество отверстий на пиджаке и пальто вождя говорят о том, что в «деле Каплан» не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Обстоятельства покушения

Пожалуй, самое известное покушение на Владимир Ильича Ленина было совершено 30 августа 1918 года на территории завода Михельсона, где вождь выступал на митинге. Исполнительницей этого покушения, согласно официально версии, являлась эсерка Фанни Каплан. В советское время обстоятельства данного инцидента не вызывали вопросов. Даже тот факт, что пули, выпущенные из оружия Каплан, были отравлены, под сомнение не ставился. По крайней мере, об этом было четко написано в краткой биографии Ленина, изданной Институтом марксизма-ленинизма в 1955 году. В этой же биографии имеются и сведения о том, что Ильич получил два тяжелых ранения.

Однако впоследствии и ранения, полученные Ульяновым в тот августовский день 1918 года, и многие другие аспекты дела Фанни Каплан были причислены историками к разряду, как выразился Николай Зенькович, автор книги «Покушения в Кремле: от Ленина до Ельцина», туманных. Тем более, что, как утверждал В.Д. Бонч-Бруевич, несмотря на скопление народа, единственным непосредственным свидетелем произошедшего был лишь водитель вождя Степан Гиль. Но и у Гиля, если верить И.П. Данилову, автору документального расследования «Тайна российского сфинкса», имелись 2 варианта показаний: данные в ВЧК непосредственно после события и описанные в мемуарах.

Сколько было выстрелов?

Как сообщал Степан Гиль (выдержки из показаний шофера Ленина приведены в книге «Тайны века» Олега Ряскова) после покушения на Владимира Ульянова, 30 августа 1918 года, стрелявшая в вождя женщина якобы бросила ему под ноги пистолет. Однако ни сам Гиль, ни кто-либо еще оружие не подобрал. Почему этого никто не сделал, так и осталось тайной. Также, по словам водителя, Каплан произвела в Ленина три выстрела. Однако В.И. Курбатов, автор издания «Покушения на вождей», утверждает, что поначалу Гиль настаивал на том, что выстрелов было всего два. Как бы то ни было, закрепилась все же версия о трех выстрелах.

Так, спустя трое суток после покушения на Ленина в «Известиях ВЦИК» было объявлено о том, что пистолет, который якобы был отобран у Фанни Каплан, нашел и принес какой-то рабочий. В обойме не хватало именно трех патронов. Однако это сообщение, как отмечает Николай Зенькович, появилось уже после того, как в тех же «Известиях ВЦИК» проскользнула информация о том, что отверстия в пиджаке Ильича не соответствуют полученным им ранениям. Действительно, у Ленина было зафиксировано два ранения, а отверстий на пиджаке оказалось больше. В связи с этим некоторые историки предполагают, что покушение было обычной инсценировкой, а отверстия в одежде были проделаны заранее.

Раненая Попова и четвертая гильза

Тогда же якобы и была разработана версия о том, что третья пуля нанесла урон одежде Ленина, но не причинила никакого вреда его телу. Однако именно этим третьим выстрелом была ранена некто М.Г. Попова, которая во время покушения беседовала с Лениным. Несмотря на то, что Попова, как считают многие исследователи, не была связана с Фанни Каплан и не задерживала вождя специально, она также сыграла немаловажную роль в данном деле. Так, Алексей Литвин в своей книге «Красный и белый террор в России, 1918-1922 гг.» пишет о том, что свидетели, дававшие показания уже после признания Каплан, часто путали Каплан с Поповой.

История становится еще более запутанной, если принять во внимание тот факт, что, согласно архивным документам, на месте преступления были обнаружены не две и даже не три, а четыре гильзы. Об этом пишет в своей книге «Три покушения на Ленина» и Борис Сопельняк. Мало того, сохранилась одежда Владимира Ильича, в которой он был в момент покушения 30 августа 1918 года, пальто и пиджак. Пулевые отверстия на них были отмечены крестами. И таких крестов на одежде четыре. Возникает вопрос: в течение некоторого времени речь шла лишь о двух выстрелах, Ленин также получил два ранения, но почему тогда следователи пришли к выводу о том, что было произведено три выстрела, а найденных гильз оказалось четыре?