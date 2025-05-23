«Люди буквально гнили изнутри»: какая эпидемия поразила Сибирь в 1930-х

В 1930-х годах Сибирь поразила страшная эпидемия, из-за которой люди буквально гнили изнутри. Справиться с алиментарно-токсической алейкией удалось лишь спустя 10 лет.

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В начале 1930-х годов в Сибири, Казахстане и на Урале были зафиксированы первые случаи «септической ангины». Врачи дали заболеванию именно такое название, потому что со стороны глотки была резко выражена некротическая ангина: миндалины больных выглядели как грязные тряпки, а изо рта исходил тошнотворный запах. Также наблюдалось кровотечение из дёсен, рта, носа.

По словам Виктора Анискова, автора книги «Жертвенный подвиг деревни: крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны», среди самых смертоносных заболеваний в регионе септическая ангина заняла второе место – больше людей умерло только от энцефалита. Летальность порой доходила до 100%. Количество заболевших быстро увеличилось с нескольких сотен до 25 тысяч.

Врачи долго не могли понять, в чём же истинная причина возникновения и распространения недуга. Озвучивались различные соображения об этиологии заболевания, среди которых были и ошибочные. К примеру, профессор Анатолий Рейслер рассматривал септическую ангину как особую форму авитаминоза – заболевания, являющегося следствием длительного периода неполноценного питания.

Однако спустя несколько лет удалось установить, что под септической ангиной на самом деле скрывался недуг, связанный с отравлением кровеносной системы. В 1945 году, когда тайну болезни раскрыли, недуг решили называть алиментарно-токсической алейкией.

Выяснилось, что весной люди, пострадавшие от голода в 1930-е годы в период Великой Отечественной, выходили на поля и собирали неубранное с прошлым урожаем зерно, поражённое опасным грибком. Как утверждают авторы издания «Лор-заболевания», А. Дроздов и М. Дроздова, данный грибок содержит поин. Небольшого количества этого токсичного вещества хватит, чтобы вызвать некроз тканей. При этом яд термостабилен, из-за чего сохраняет свои свойства даже после выпечки хлеба.

По данным из «Большой Медицинской Энциклопедии» (главный редактор Б.В. Петровский), с 1950 года в СССР заболеваний алиментарно-токсической алейкией больше не регистрировали.