Что делали наши предки в Мокрый день, чтобы задобрить погоду

В этот день православные чествуют создателей славянской азбуки - святых Кирилла и Мефодия, а также священномученика Мокия Амфипольского. В народном календаре этот день прозвали Мокий Мокрый, или просто Мокрый день.

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Связано это было с тем, что предсказывали погоду на лето, в частности, дожди. Делали это так: женщины вывешивали на улицу полотенца: если снимали их через пару часов и они были влажными, то жди летом ливни; если полотенца были сухими - лето будет жарким и сухим. Чтобы задобрить погоду, в этот день в поля приносили хлеб с солью, ломали его на куски и кормили птиц.

Знахари на Мокия собирали дождевую воду, если она, конечно, была. Ее затем использовали для лечения. Для этих же целей годилась и роса, собранная в этот день.

В Мокрый день нельзя было признаваться в своих чувствах, иначе будешь плакать. Не работали в полях, так как может налететь град и все посевы побить. Не мели в этот день пол, иначе из дома вымести можно женихов и невест. Лучше не делать крупные покупки, потому что, по примете, пользы от них не будет. Нельзя считать деньги - все потеряешь.

Если в этот день шел дождь - лето будет сырое. Туман по земле стелется - в мае еще будет много дождей. Радуга высокая после дождя - жди сильный ветер и перемену погоды.