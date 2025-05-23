Почему поймавшие Гиммлера британцы не довезли главу СС до суда

Адольф Гитлер ненавидел законы и государственные институты, и потому для управления страной использовал СС. Это было государство в государстве, подчиненное только воле фюрера и ответственное за большинство преступлений нацистов, в том числе казни советских мирных жителей и Холокост. Во главе этой огромной империи стоял Генрих Гиммлер — неприметный человек, чьей главной добродетелью была преданность. О нем и о том, как британские войска, поймав, не довезли его до суда — в материале «Газеты.Ru».

Самый верный нацист

Генрих Гиммлер стал членом СС с порядковым номером 168, вступив в организацию в 1925 году. Поначалу эсэсовцы были кем-то вроде дружинников-телохранителей, защищавших собрания нацистов и самого Гитлера, но с годами количество функций росло. Главными принципами СС считались строгая дисциплина и безусловная верность фюреру, сотрудники СС должны были не просто выполнять его приказы, а даже в мыслях не допускать сомнения в них. Этот подход совпадал с гитлеровским пониманием государственного управления, и потому после его прихода к власти СС превратились в огромную империю, подминающую под себя государство, имевшую собственную экономику и силовой аппарат.

Гиммлер был главой этой империи с 1929 года, при этом сильно отличаясь от других нацистов верхушки Третьего рейха.

Многие из них были яркими эпатажными личностями со своими взглядами на жизнь, готовые спорить даже с Гитлером. Например, Рейнхард Гейдрих, начальник РСХА (аналог НКВД) и подчиненный Гиммлера, был неутомимо деятельным. Он был идейным лидером организации Холокоста, презирал бездельников и бюрократов, не готовых вкладываться в завоевание мира, а летом 1941 года, вопреки желанию Гитлера, удрал на Восточный фронт, чтобы лично бомбить советские войска. Геббельс видел себя дирижером, управляющим сердцами миллионов немцев, в своем фанатизме и уверенности в грядущей победе превосходил самого фюрера и не стеснялся подталкивать того к решительным действиям.

На этом фоне Гиммлер, второй или третий человек в государстве, многим бы показался бледной молью. Зацикленный на мелочах и порядке бюрократ, тщедушный и нездоровый, невыразительный и лишенный харизмы, всегда вежливый, но не способный впасть в характерные для нацистов припадки ненависти к врагам. Он не умел произвести впечатление, так что даже его интерес к мистике и оккультизму выглядел не романтической страстью, а странным увлечением неловкого и необщительного фрика.

Впрочем, соратники воспринимали его не как «моль», а как верного пса Гитлера. Его общепринятое прозвище — «преданный Гиммлер», причем в эту фразу не вкладывали ни оскорбительного, ни позитивного смысла, а просто констатировали факт.

В общении с фюрером он никогда не перечил и не возражал, выглядел нарочито подчиненным и всегда искал его одобрения.

Отношения эти были односторонними, поскольку Гиммлер не входил в ближний круг Гитлера, предпочитавшего общество более ярких людей. Главе СС Гитлер всего лишь спускал указания для выполнения.

Возможно, именно личные особенности Гиммлера сформировали основные черты Холокоста: методичного и холодного, промышленно организованного уничтожения евреев. Его исполнители легко могли сесть в тюрьму даже за грабеж уничтожаемых просто потому, что все еврейское имущество надлежало передавать государству, а не рассовывать по карманам. Сами убийства Гиммлер рассматривал как грязную тяжелую работу, которую необходимо рационализировать. Например, он был очень рад появлению газовых камер и лагерей смерти, поскольку без них психика бойцов айнзацгрупп слишком сильно страдала при массовых казнях вручную.

Государство в государстве

Не имея харизмы и кипучей энергии, Гиммлер тем не менее сумел выстроить в СС систему личной лояльности, основанной на дисциплине, страхе наказания и корпоративной солидарности. Опираясь на это, он постоянно подминал под себя ресурсы, так что к концу Второй мировой войны к СС относились: РСХА (вместе с Гестапо и всей полицией); все зондеркоманды и айнзацгруппы, специализировавшиеся на контрпартизанской борьбе и массовых казнях; почти все лагеря смерти; многочисленные оккультистские исследователи из Аненербе, ищущие «знания предков». Войска СС имели первоклассное снаряжение и насчитывали примерно 900 тысяч человек, включая почти все иностранные добровольческие части.

В основе бизнес-империи СС лежал рабский труд заключенных концлагерей, для управления которыми было основано около 200 холдинговых компаний. Но интересы Гиммлера не исчерпывались лагерями: необходимо понимать, что гитлеровская Германия была крайне плохо организованным государством, в котором отсутствовало единоначалие, а окружение фюрера находилось в вечной схватке за ресурсы, воспринимая подчиненные себе министерства как личную вотчину. Поэтому, например, к концу войны СС скупили 75% всего производства минеральной воды, заполучило почти все строительные и мебельные предприятия на захваченных восточных территориях.

СС владели экспериментальными фермами, пекарнями, мясокомбинатами, кожевенными заводами, фабриками по производству одежды и обмундирования, а также заводами по производству стрелкового оружия. Именно СС пускали волосы убитых узников лагерей на войлок и переплавляли зубные коронки в золотые слитки.

Словом Гиммлер, как рейсхфюрер СС, по сути возглавлял отдельное государство в государстве, которое подчинялось только своему шефу.

Шеф же подчинялся Гитлеру, но так было до определенного момента.

Торг

Весной 1945 года Гиммлер стал стремительно отдаляться от фюрера. В январе тот поручил рейхсфюреру СС командовать войсками на Восточном фронте, и эту задачу «верный Гиммлер», не имевший никакого военного опыта, с треском провалил — советское наступление остановить не получилось. Гитлер перестал доверять ему, и потому шеф СС стал решать задачу собственного выживания.

Он искал способ договориться с союзниками через посредников. В рамках этого, например, из лагерей отпустили около 15 тысяч скандинавов, доставленных на белых автобусах Красного креста в Швецию. Гиммлер вступил в переговоры даже с представителем Всемирного еврейского конгресса Норбертом Мазуром, предложив тому отпустить из лагеря Равенсбрюк тысячу заключенных-женщин.

При этом Гиммлер и не думал о деятельном раскаянии. Напротив, он приказал уничтожить всех узников лагерей на территориях, откуда немцы отступали, либо отправить их пешком на запад, что в целом было равносильно смерти. Цель у этого была двоякая. Во-первых, Гиммлер с самого начала надеялся, что Холокост и преступления нацистов останутся тайной, и потому хотел сократить число доказательств. Во-вторых, заключенных можно было использовать в качестве заложников при переговорах о мире.

Через шведских посредников Гиммлер смог выйти на командующего войсками западных союзников в Европе Дуайта Эйзенхауэра, предложив тому сепаратную капитуляцию без участия СССР. Шеф СС представился фактическим правителем Рейха, сославшись на то, что Гитлер заперт в Берлине, а может и вообще мертв. Эйзенхауэр отдал это предложение журналистам, и через западные газеты о самодеятельности своего «верного» узнал сам Гитлер.

В припадке ярости фюрер отправил его в отставку со всех постов и приговорил к смерти за предательство. Однако с учетом полного краха Рейха СС проигнорировали это распоряжение, так что Гиммлер остался на своем месте.

Из-за огромного веса СС Гиммлер поначалу вошел в состав Фленсбургского правительства гросс-адмирала Карла Дёница, которого Гитлер указал своим наследником при самоубийстве. Дёниц, скрывшись на самом севере Германии, тоже мечтал о переговорах, и потому пытался избавиться от самых одиозных нацистов. 6 мая адмиралу наконец удалось найти аргументы, чтобы избавиться от Гиммлера, и тот, не желая оказаться в руках союзников, исчез.

Сбежал с суда на тот свет

22 мая на севере Германии близ города Бремерфёрде, на территории, занятой британскими войсками, патруль заметил трех странных людей у КПП, установленного освобожденными из лагерей советскими военнопленными. Двое здоровых молодых людей в элегантных зеленых пальто шли впереди, а за ними плелась небольшая фигура. Это был немолодой мужчина с повязкой на глазу, выглядящий растрепанным и потерянным. Двое впереди постоянно оглядывались на него, будто переживая, что он куда-то денется.

Патрульные отвели троицу на КПП, где британские солдаты попросили у них документы. Те предъявили военные удостоверения личности, которые на тот момент из-за краха государства выглядели как листы формата А4 с указанием имени, фамилии, звания и другой информации. Маленький растрепанный человек оказался сержантом Вермахта Генрихом Хицингером 1899 года рождения, служившим в какой-то совершенно не примечательной военной части.

Так бы Хицингер и пошел дальше, если бы британская разведка ранее не заметила, что документы с точно таким же штампом и указанной воинской частью изымают у служащих СС, пытающихся сбежать. Поэтому всех, кто предъявит такие удостоверения личности, было приказано задерживать и доставлять в лагерь.

Оказавшись в лагере, Хицингер потребовал немедленной встречи со старшим офицером. Оказавшись перед ним, сержант снял повязку с глаза, прекратил маскарад и представился Генрихом Гиммлером, рейхсфюрером СС.

Вероятно, старый бюрократ под конец войны был выбит из колеи, потому и использовал для своего прикрытия ту же фабрику массовых фальшивок, что работала на других СС-овцев. Попав в лагерь, он понял, что долго маскировка не продержится: хоть шеф СС и обладал крайне непримечательной внешностью, особенно без мундира, но британские разведчики узнали бы Гиммлера в любом обличье. Поэтому глава СС решил договориться и выторговать себе свободу. Вероятно, он хотел сбежать в Южную Америку, что удалось, например, главному техническому организатору Холокоста Адольфу Эйхману.

Британцы начали его допрашивать, чтобы подтвердить, не предстал ли перед ними сумасшедший, мошенник или участник сложной спецоперации. После нескольких часов допроса «сержанта» отправили на медосмотр к капитану Уэллсу, военному врачу. Заглянув в рот, врач заметил, что задержанный держит за щекой небольшой предмет с синим наконечником.

Уэллс попытался немедленно вытащить его, но Гиммлер тут же закрыл рот. Завязалась борьба, врач схватил его за голову и пытался засунуть пальцы за щеку, но глава СС не сдавался.

В конце концов, раздался отчетливый хруст, и вскоре борьба прекратилась. Гиммлер упал на пол, тяжело дыша и с покрасневшим лицом. Это характерные черты отравления цианистым калием. Глава СС припас ампулу с ядом на случай, если торг не удастся.

В какой-то степени это была трагедия для человечества. Гиммлер знал о преступлениях нацистов больше самого Гитлера и как глава СС стал бы главной звездой на Нюрнбергском трибунале. Учитывая его слабый характер, он бы с высокой вероятностью «раскололся» на допросах и уж точно бы не смог поддерживать линию поведения, выбранную Герингом — с усмешкой отрицать все обвинения и топить процесс в демагогии.

В итоге СС были представлены на суде куда более мелкими фигурами, вроде нового главы РСХА Эрнста Кальтенбруннера, главная позиция которого состояла в том, что он ничего не знает и ни за что не отвечает, даже за подписанные им документы.

Ответы Гиммлера наверняка были бы куда более интересными.