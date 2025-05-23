Кем были предки Виктора Цоя

Лидер легендарной советской рок-группы «Кино» Виктор Цой всегда был неординарной личностью. Он погиб почти 34 года назад, но за это время число поклонников меньше не стало. Примечательно, что «своим» его считают не только россияне, но и корейцы, ведь у Виктора Робертовича были корейские корни. Что же о них известно?

Из Кореи с любовью

Автор книги «Сальпхури» Светлана Лубенец отмечает, что корейцы не могут похвастаться разнообразием фамилий. Антропоним Цой на русский язык можно перевести как «вершина» или «высота». Он имеет 23 бона или рода. Родители же рок-музыканта были уроженцами южнокорейского города Вонджу (провинция Канвондо). А вот прадед певца Цой Ён Нам родился в небольшой рыбацкой деревне Сонджин на берегу Японского моря в 1893 году. В поисках лучшей жизни он перебрался в 14-летнем возрасте во Владивосток, а на малую родину уже больше не вернулся.

На русской земле Цой Ён Нам встретил Анну Васильевну Югай, которая позже стала его супругой. В браке у пары родилось двое детей: сын Максим и дочь Надежда.

Дед Максим и папа Роберт

Максим учился на филологическом факультете корейского педагогического вуза в Кзыл-Орде, три года работал учителем начальных классов, а потом ещё 15 лет служил в НКВД.

После переселения корейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию на свет у Максима и его второй половинки – обрусевшей кореянки Ким Хе Ден – появился Роберт, отец Виктора.

Повзрослев, Роберт решил, что в Казахстане у него нет будущего, а поэтому отправился покорять Ленинград. В Северной столице парень устроился на работу инженером и женился на русской девушке Валентине, которая преподавала физкультуру в средней школе. Авторы издания «Виктор Цой: стихи, документы, воспоминания» Марианна Цой и Александр Житинский утверждают, что именно в это образовательное учреждение в 1968 году пошёл будущий кумир миллионов Виктор Робертович Цой.