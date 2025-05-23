Почему герои Шекспира умирали «неправильно»?

Каждый, кто знаком с творчеством Уильяма Шекспира, замечал, как часто великий драматург убивает своих героев. В выборе способа убийства английский автор тоже весьма изобретателен. Удушение, удар шпагой, отравление, укус змеи — как только не погибают несчастные в его пьесах. А вот что касается правдоподобности этих смертей, то она оставляет желать лучшего. Эксперт изучила произведения великого англичанина и сделала вывод, что Шекспир плохо разбирался в вопросах смерти.

© Кадр из фильма "Гамлет"

Начать нужно с того, почему же все-таки у Шекспира в пьесах столько смертей. На рубеже 16 и 17 веков, когда он творил, любимым развлечением народа и знати был вовсе не театр. Гораздо больше благодарных зрителей в те времена привлекали публичные казни. Методы умерщвления тогда были очень разнообразными, начиная от банального отсечения головы и заканчивая сдиранием кожи и потрошением. Драматургам того времени нужно было соответствовать, чтобы удержать свою аудиторию.

«Шекспир иногда ошибался…»

Уильям Шекспир знал о смерти непозволительно мало для человека своего времени. Британский химик доктор Кэтрин Харкап (Kathryn Harkup) проанализировала некоторые сцены смерти в произведениях драматурга и сделала вывод, что они нереалистичные. Ученая обосновала свое мнение, прокомментировав гибель героев.

Харкап подсчитала, что Шекспир «убивал» в пьесах более 70 раз, но частенько показывал слабое знание материальной части.

«Шекспир был хорошим наблюдателем, но он не всегда точно и правдоподобно мог описать смерть, в частности ее причины. У него много несоответствий и да, Шекспир иногда ошибался».

Так деликатно Кэтрин обличила драматурга в поверхностности. Доктор Харкап написала в своей статье, что во времена Шекспира люди жили в среднем 35 лет. Многие умирали от болезней, кого-то убивали на войнах, а были и те, кого просто казнили. Тема смерти была очень близкой жителям средневековой Англии, поэтому в произведениях того времени так любили убивать.

«Это значит, что Шекспир должен был создавать свои произведения максимально кровавыми и ужасными. На сцене героев должны были либо убивать, либо же они сами умерщвляли себя. Толпа любила подобные развлечения, да это для них было развлечение».

Кто из героев умер «неправильно»?

Доктор Харкап приводит примеры из таких произведений Шекспира как «Гамлет», «Антоний и Клеопатра» и «Ромео и Джульетта». Начала свои разоблачения эксперт с «Гамлета». Как известно, подлый Клавдий влил яд в ухо отца принца, когда тот спал, и этим его убил. Харкап уверена, что этот способ не работает:

«Яд не сработает, он не сможет проникнуть в организм, ведь ушная сера и хрящи не позволят смертельному веществу пройти дальше».

В трагедии «Антоний и Клеопатра» царица Египта потеряла возлюбленного и вот-вот лишится власти. Она приказывает тайно принести в ее покои египетскую кобру, спрятав ее в корзину с инжиром. Харкап скептически относится к возможности спрятать эту змею среди фруктов. Взрослая египетская кобра вырастает до 1,5 метров, а это немало. Сама сцена смерти Клеопатры вообще кажется эксперту надуманной:

«В пьесе Клеопатра произносит всего несколько слов после того, как прижимает змею к своей груди. И после этого она тихо и мирно умирает. Так быть не могло. Это не легкая, а по-настоящему мучительная смерть. После того как яд попадет в организм, человек начнет задыхаться, но до этого он будет корчиться от жуткой боли. Я думаю, если бы Клеопатра сделала это по-настоящему, то у нее было бы не несколько слов, а намного больше».

При этом доктор Харкап напоминает, что при исследовании пчелиных укусов, грудь оказалась самым болезненным местом. Ученая считает, что Клеопатра должна была сильно мучиться перед смертью.

Что не так с Джульеттой

Не менее странной выглядит и имитация смерти главной героини драмы «Ромео и Джульетта». Девушка принимает зелье, которое делает ее похожей на мертвую. Дыхание и пульс Джульетты замедляется на 42 часа и все ее считают покойницей. Харкап говорит, что яд тетродоксин способен замедлить дыхание и пульс, сделав их почти незаметными.

Доктор также предположила, что Шекспир мог слышать об этом яде от купцов. В те времена Англия развивала торговлю я Японией, где в особом почете рыба фугу. Именно в ней содержится в большом количестве смертельный яд. Он способен в небольших количествах вызвать временный паралич, неотличимый от смерти.

Вроде все сходится, но в пьесе девушка просыпается и не ощущает никаких побочных эффектов от действия яда. Этого не может быть, так как после приема дозы, способной ввести в кому почти на двое суток, Джульетта уже никогда бы не восстановилась полностью.

«Я думаю, что если человек не дышит 42 часа, то проблемы точно будут и должны появиться необратимые побочные эффекты воздействия токсина».

В общем, Кэтрин Харкап осталась недовольна Шекспиром. У автора одни умирают слишком легко, а другие, наоборот, выживают, когда это невозможно.