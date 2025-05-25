«Я был к этому готов». Мужчина рассказал, как выбирал числа счастливой лотереи

До этого он уже выигрывал 100 000 рублей.

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Выходец из Новосибирска Владислав, ныне проживающий в Московской области, стал обладателем 652 755 рублей в 282644-м розыгрыше государственной лотереи «Проще, чем дважды два». До этого он уже имел успех в лотерее «6 из 45», выиграв сумму около 100 тысяч рублей.

По словам победителя, он руководствовался интуицией при выборе чисел, стараясь не использовать повторяющиеся комбинации, и был убежден в своей удаче.

«Получив уведомление о выигрыше, я был к этому готов. Первой, кому я сообщил о победе, стала моя жена. Сначала она не поверила, хотя знала о моем участии в лотерее», — поделился Владислав.

Владислав еще не определился с тем, как потратит выигранные деньги. Об этом сообщает портал VN.ru.