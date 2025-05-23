Какие русские слова распространились по всему миру

Заимствовать слова из других языков – привычная практика, которая заметно усложняет работу лингвистам и языковедам. В этом отношении и русский язык не исключение. Есть множество терминов которые за века прижились в других диалектах.

© Русская семерка

Приятного аппетита!

Кулинария – самая «благодатная почва» для образования новых слов. Например, в английском языке прочно «осели» названия знаменитых русских рыб – белуги и севрюги. После установления торговых отношений с Россией, в Европе распробовали и стерлядь. Название для этой рыбы практичные европейцы решили не придумывать, использовав транскрипцию – sterlet. Кстати, некоторые исследователи считают его самым первым заимствованием из русского.

Конечно же, нельзя не упомянуть водку. Это слово есть и в английском, и во французском, и в немецком языках. Из безалкогольных напитков аналогичную популярность имеет только «квас». «Kvas» присутствует в английском, испанском, португальском и многих других языках.

Что касается съедобного, то многие англичане знают, что такое пирожки. Правда, есть версия, что обозначение небольшого хлебобулочного изделия из теста с начинкой внутри, попало в английский язык через посредничество польского, в котором «пирОги» – это, скорее, вареники с разными начинками (иногда жареные).

А вот слово «пироги» в привычном нам значении есть в японском языке – «пиросики». Японцы употребляют его сразу во множественном числе, эквивалента в единственном нет.

Символы России

Термин «babushka» в английском языке указывает не на возраст и не на степень родства. Он лишь подразумевает способ повязывания платка – узлом под подбородком. А у греков и испанцев, baboushka – это матрёшка. Но всё же в большинстве языков на планете для русской деревянной игрушки в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера, существуют «эксклюзивные» названия. Это matroesjka в голландском, matriochka во французском, matrjoska в венгерском и так далее.

Не менее популярно слово «самовар». Этот предмет для кипячения воды в мире так и называют – samovar или samowar. Типичное русское слово за века практически не подверглось трансформации.

Деловые отношения

Английские торговцы, дипломаты и путешественники с XVI века начали записывать русские слова, надеясь таким образом лучше понять, что же происходит в загадочной стране, с которой нужно было наладить взаимовыгодное сотрудничество. В результате лексика британцев пополнилась словами «rouble» (рубль), «copeck» (копейка), «voivoda» (воевода), «boyar» (боярин).

А между русскими и норвежскими рыбаками и торговцами в XVII веке даже сложился особый язык – руссенорск. Он состоял из заимствований из русского и норвежского языков. Предложение на этом наречии могло выглядеть так: «En voga mokka, så galanna voga treska» – «Один воз муки за полвоза трески». К началу XX века руссенорск сохранился только на Шпицбергене.

Слово tsar в английском языке используется не только в значении «глава Руси». Царь – это неофициальное название должности человека, ответственного за какой-либо важный участок работы.

В годы советской власти и лихие 90-е в иностранные языки «перекочевали» слова «колхоз», «перестройка», «погром», «самиздат», «нигилист», «аппаратчик», «спецназ», «силовики». Активно использовать их не стали – лишь для описания того, что происходит в России.

Также в период существования СССР русификации подвергся корейский язык. В нём появились слова «партизан» (палчхисан), «трактор» (тыракторы). Репатрианты в значительной мере изменили современный иврит, дополнив язык суффиксом «ник», обозначающим человека, принадлежащего к какой-нибудь группе, или его характеристику (киббуцник – житель киббуца, нудник – зануда и т. д.).

Стоит отметить, в настоящее время, век глобализации, процесс заимствования слов между языками не прекратился, а только набирает обороты. Меняются не только иностранные наречения, но и наш родной русский язык.