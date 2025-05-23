День славянской письменности и культуры: какого числа, история, традиции

Когда и где отмечают День славянской письменности и культуры День славянской письменности и культуры отмечается почти в десятке стран мира. Помимо России, его празднуют в Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Украине, Чехии. В России День славянской письменности и культуры приходится на ~24 мая~. Эта дата приурочена ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности. По своему содержанию этот праздник является единственным государственно-церковным в России. Общественные и государственные организации проводят его совместно с Русской православной церковью. История праздника История появления праздника связана с распространением христианства среди славянских народов и именами равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Во второй половине IX века византийский император Михаил III послал их в Моравию для того, чтобы упорядочить письменность для славянских языков. Это было важно для дальнейшего распространения христианства и перевода богослужебных текстов с греческого языка. Ни греческий, ни латинский алфавиты не подходили для перенятия из-за невозможности передачи многих звуков, например, "ж", "щ", "ч", "ц". Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Салоники. Мефодий сначала посвятил себя военной карьере, но около 852 года принял монашеский постриг, позднее стал игуменом монастыря Полихрон на вифинском Олимпе (горная вершина хребта Улудаг в современной Турции). Кирилл с малых лет проявлял большие способности к наукам и выучил многие языки. Он получил образование в Константинополе, а после принял сан священника. Миссия братьев состояла в создании новой славянской азбуки для перевода греческих богослужебных текстов. Так появились глаголица и кириллица. Кто создал глаголицу и кириллицу? Версии создания славянских азбук до сих пор являются объектами обсуждения среди ученых из-за отсутствия письменных памятников. Наука не может однозначно доказать, какая азбука появилась раньше — глаголица или кириллица. Древнейшие из известных славянских надписей были открыты в бывшей столице Болгарии. Надписи состояли лишь из трех строк: верхняя начертана глаголицей, а две нижние — кириллицей. Активно соотносить две азбуки начали в XVIII веке и продолжали на протяжении всего XIX столетия. В основном споры завершились в первой половине XX века. Сегодня большинство исследователей считают, что глаголица — более ранний вариант, а кириллическая письменность возникла в конце IX — начале X веков, когда она уже существовала. Среди современных ученых преобладает мнение, что ~изобретателями кириллицы были вовсе не Кирилл и Мефодий~. Исследователи пришли к выводу, что Кирилл создал глаголицу, а кириллица — результат ее более позднего усовершенствования. Создателями кириллицы считают учеников братьев, одним из которых был святой Климент Охридский (около 840-916), живший в Первом Болгарском царстве. Значение Дня славянской письменности и культуры Кириллическая азбука, или кириллица по имени одного из братьев — Кирилла, стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском, украинском, черногорском языках. Распространение разработанной Кириллом и Мефодием письменности дало толчок развитию культуры и литературы всех славянских народов, рассказала "Газете.Ru" филолог и преподаватель Дипломатической академии МИД России Елена Шуванникова. "Значение славянской письменности и культуры велико. Это неотъемлемая часть нашей истории и самосознания, потому что именно благодаря славянской письменности мы можем сохранять и передавать знания из поколения в поколение. Мы можем развивать свою литературу, искусство, науку, общаться и друг с другом на русском языке, и с народами других стран. И, конечно же, чувствовать свою связь с общим славянским корнем", — отметила Шуванникова. Традиции празднования Дня славянской письменности и культуры День славянской письменности и культуры впервые отпраздновали 24 мая в Болгарии еще в 1857 году, затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию и так далее. Во время этого праздника часто совершаются божественные литургии, посвященные памяти святых Кирилла и Мефодия. В некоторых регионах проходят крестные ходы. "В Российской империи праздник впервые отметили 24 мая по старому стилю в 1863 году, в год тысячелетия со дня создания славянской письменности, в честь славянских так называемых первоучителей. В советское время праздник был забыт и восстановлен только в 1986-м. А в 1991 году День славянской письменности и культуры получил статус государственного праздника в нашей стране", — уточнила филолог. Первый (еще не официальный) День славянской письменности и культуры в новейшей истории состоялся в 1986 году в Мурманске. Каждый год центром торжественных мероприятий выбирался один из городов России. Ими становились Вологда, Великий Новгород, Смоленск, Владимир, Белгород, Кострома. Эта традиция прекратилась после 2010-го — с этого года основные праздничные события проходят в Москве. Сегодня в честь праздника проходят научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия. Ко Дню славянской письменности и культуры приурочено крупное литературное событие — вручение Патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия, учрежденной Священным синодом РПЦ. Ее лауреатами становятся современные авторы, внесшие значительный вклад в развитие русской литературы. "Славянская письменность, еще раз подчеркну, — это огромное достояние нашей культуры и самобытности, которое объединяет славянские народы. Благодаря кириллице мы можем читать древние летописи, произведения российских русских классиков, общаться друг с другом. В этом есть большое значение, что этот праздник объединяет наши славянские страны, и мы в этот день вспоминаем о наших общих корнях и тех святых, которые способствовали нашему объединению через славянскую письменность", — заключила филолог Елена Шуванникова.