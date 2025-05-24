Британец решил тайно продать найденный клад и пожалел

В Британии полицейский Дэвид Кокл решил нажиться на средневековых золотых монетах и потерял больше 100 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей). Об этом пишет Daily Mail.

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Кокл давно заключил договор с другим кладоискателем, что они будут искать артефакты на поле одного фермера и делить найденное на троих. В 2014 году он с помощью металлоискателя нашел клад из десяти золотых монет — тремиссов. Подобные монеты чеканили в Римской империи в VI-VII веках.

Мужчина решил обмануть партнеров и втайне от них продал находку за 15 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Он соврал продавцу, что нашел их в разных местах и в разное время — в таком случае, согласно законам Великобритании, можно не декларировать артефакт. Мужчина попался, после того как стал хвастаться поступком на работе. Его приговорили к заключению в тюрьме на год и четыре месяца.

Оказалось, что, если бы Кокл не смошенничал, он мог бы получить крупное вознаграждение. Другой кладоискатель и фермер продолжили поиски артефактов на поле и нашли еще больше золотых монет. Вместе с проданными их количество составило 31.

В 2021 году эти монеты признали сокровищем и выкупили у мужчин за 367 тысяч фунтов стерлингов (39 миллионов рублей). Сейчас они выставлены в музее замка Норидж.

Ранее сообщалось, что пожилой кладоискатель из Великобритании нашел 67 древних монет на лугу в графстве Дорсет. Предполагается, что они использовались исключительно в ритуальных целях в качестве подношения некоему божеству.