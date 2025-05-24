День видеоигр и валяния на траве: какие праздники отмечают 24 мая

24 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, которые связаны с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день видеоигр, День валяния в траве и Праздник клубники.

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Всемирный день видеоигр

Всемирный день видеоигр отмечается 24 мая, потому что именно в эту дату в 1972 году компанией Magnavox была представлена первая в мире домашняя консоль Magnavox Odyssey. В этот праздник принято играть в компьютерные игры, делиться своими любимыми играми и участвовать в тематических мероприятиях.

День валяния на траве

День валяния на траве создан, чтобы напомнить людям о необходимости расслабляться и получать удовольствие от прямого контакта с природой. В эту дату принято не только лежать на траве, но и гулять на природе или устраивать пикники с друзьями и родными.

Праздник клубники

24 мая в немецком городке Оберкирхе отмечается Праздник клубники, так как здесь находится крупнейший оптовый рынок этой ягоды в Германии. В эту дату в населенном пункте проводятся тематические ярмарки, концерты, презентации, мастер-классы, дегустации, танцевальные шоу, театральные представления и модные показы, а в местных ресторанах посетителей угощают блюдами с клубникой.