Тайная жизнь американского миллионера обернулась трагедией для его жены

В Бельгии американский миллионер Кристофер Делани вернулся домой и нашел свою жену по имени Кармель в луже крови. Она не дышала. Миллионер тот час же вызвал полицию. Сначала расследователи решили, что на нее напал грабитель, однако потом оказалось, что женщина стала жертвой тайного романа мужа. В расправе над ней обвинили любовницу Криса — помощницу Грит Вандепут. Что произошло в семье миллионера — разбирается «Лента.ру».

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«Грабитель» напал на Кармель с ножом и украл из квартиры три пары часов

63-летний Крис Делани известен как высокопоставленный сотрудник шинной компании Goodyear. С 2017 года он с 61-летней женой жил в роскошном жилом комплексе в Брюсселе. 17 марта мужчина вернулся домой и обнаружил на полу бездыханную супругу. Крис не знал французского языка и не понимал, как сообщить о произошедшем полиции, поэтому в первую очередь позвонил бельгийской помощнице по имени Грит. Она и рассказала о преступлении властям.

Первой версией полицейских было вооруженное ограбление. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как некий злоумышленник в маске угрожал Кармель ножом, чтобы проникнуть в ее квартиру. Он украл у супругов три пары часов, стоимость которых оценивается в десятки тысяч евро, и нанес женщине четыре ножевых ранения.

Поскольку Кармель была родом из Нью-Йорка, ее похороны проходили именно там. Скорбящие собрались в небольшой церкви, чтобы помолиться за упокой женщины 2 апреля. Кроме того, Крис получал соболезнования из Сиднея, Дублина, Мюнхена и других городов, где ему с женой удалось побывать.

Дело Кармель уже считалось совершенно понятным, однако к следствию подключился неожиданный информант.

Полиция раскрыла тайный роман Криса и его помощницы

В начале апреля в полицию пришел друг Грит, чье имя не раскрывается. Он признался, что у них состоялся обычный дружеский разговор, в котором женщина намекнула, что случившееся с Кармель — ее рук дело. Полиция не обнародовала, что именно обсуждали друзья, однако благодаря этой наводке раскрыла важный секрет: Грит была любовницей Криса.

Воспользовавшись подсказкой информатора, полицейские обыскали дом помощницы миллионера и ее конюшню. Там за загоном для скота они и нашли доказательство причастности Грит к убийству Кармель — украденные у супругов Делани часы. Женщину задержали 4 апреля. Ее обвинили в нападении на Кармель с самодельным оружием. Криса также допросили, но пока не предъявили ему никаких обвинений.

Полиции пока неизвестны возможные мотивы Грит. Сотрудники не могут ответить точно, совершила ли она преступление на почве ревности. Отмечается, что у Грит есть муж. Не так давно она перенесла операцию из-за развившегося рака молочной железы. Женщина продолжает восстанавливаться после хирургического вмешательства за решеткой.

После инцидента Грит и Криса уволили из Goodyear

Крис начал работать в Goodyear в 2015 году, помогал расширять бизнес в Шанхае. Спустя два года его перевели в офис в Брюсселе. Там он занимал должность президента подразделения Goodyear по вопросам Ближнего Востока, Африки и Европы и зарабатывал около пяти миллионов долларов (около 400 миллионов рублей) в год.

Грит также работала в Goodyear около 10 лет, последние годы будучи помощницей Криса. 14 апреля компания выпустила заявление, что Крис покинул фирму, а также лишился права получать выходное пособие.

«Уход г-на Делани не был связан с финансовыми или операционными результатами компании, отчетностью или внутренним контролем», – официальное заявление Goodyear.

Место Криса временно заняла финансовый директор Goodyear Кристина Замарро. Согласно информации от представителей компании, Грит также больше не работает в ней. Goodyear никак не прокомментировала причины перестановок.

Кармель и Крис считали идеальной парой

Крис и Кармель познакомились в нью-йоркском офисе продаж Procter & Gamble, где начинали свою карьеру. Они сошлись и стали вместе работать в разных странах: Польше, Украине, Саудовской Аравии. По словам подруги семьи Кэри Клэнси, Кармель обожали везде, куда бы она ни приезжала.

В 2004 году женщина ушла из Procter & Gamble и основала консалтинговую организацию, которая помогала иностранным студентам поступать в американские колледжи и университеты.

Знакомые супругов называли их брак счастливым. Последние годы Делани делали ремонт в квартире на Манхэттене, чтобы жить ближе к старшему сыну. Они проводили много времени вместе и выкладывали совместные фотографии.

«Кармель и Крис — команда мечты», – подпись под одной из фотографий супругов.

У супругов Делани осталось четверо детей. Друг семьи Джеймс Лафферти заявил, что, несмотря на тайный роман, Крис точно любил Кармель и не хотел бы, чтобы с ней что-то случилось. Так ли это, покажет следствие, которое пока идет полным ходом.