Как русский аристократ поставил в тупик Зигмунда Фрейда

Человек-волк – главное действующее лицо монографии Зигмунда Фрейда «Из истории одного детского невроза», вышедшей в свет в 1918 году. Его прообразом стал русский аристократ Сергей Панкеев, который поставил в тупик создателя теории психоанализа.

Удары судьбы

Сергей Панкеев известен во всём мире как «Вольфсманн». Он родился в 1886 году в дворянской семье, получил юридическое образование. В 1906 году в его жизни произошло событие, которое не поддавалось разумному объяснению. Старшая сестра Анна после поездки в Пятигорск с посещением места дуэльного поединка Михаила Лермонтова совершила самоубийство. Этот поступок близкого человека настолько потряс Панкеева, что ему потребовалась помощь специалистов. Сначала он обратился к русскому психиатру Владимиру Бехтереву, а затем и к его немецкому визави Эмилю Крепелину.

В 1908 году произошла ещё одна трагедия. От передозировки снотворным не скончался отец Панкеева. Этот удар вверг Сергея в глубокую депрессию.

Фрейд спешит на помощь

По совету знакомого врача юрист решил записаться на приём к практикующему в Вене психоаналитику Зигмунду Фрейду. В 1910 году специалист с энтузиазмом взялся за лечение русского пациента, с проблемами которого не сумели справиться его коллеги по цеху.

В ходе бесед Фрейду удалось выяснить, что примерно с 4-летнего возраста Сергею по ночам постоянно снился один и тот же кошмар. На ветках орехового дерева сидели семеро белых волков и наблюдали за Панкеевым через распахнутое окно спальни. Естественно, после нескольких таких кошмаров у мальчика появился страх перед «санитарами леса». И во взрослой жизни Панкеев продолжил панически бояться этих животных. Данная фобия развилась до того, что страх охватывал взрослого мужчину даже при виде хищников на фотографиях или рисунках.

Фрейд предположил, что именно этот сон является ключом к открытию двери в бессознательную область психики Панкеева, а поэтому начал его дешифровку. В своей работе психоаналитик и назвал пациента «Вольфсманном» (в переводе с немецкого «Человек-волк»). По мнению психоаналитика, во снах Сергея в образе мальчика-жертвы выступал сам пациент, волки олицетворяли его отца, а их ждуще-наблюдательное поведение свидетельствовало о его подавленной сексуальной фантазии.

Выяснилось, что в детстве Панкеев трижды становился свидетелем интимной близости родителей. С этого момента мальчик начал воспринимать отца как сексуального партнёра. Чтобы привлечь внимание родителя, которого ревновал к сестре, он постоянно устраивал неистовые сцены и провоцировал его на рукоприкладство. Следующую травму неосознанно нанесла ребёнку няня, которая заявила однажды: у тех детей, кто часто демонстрирует напоказ свои гениталии, половой член отпадает, а на его месте появляется рана.

Врачебная ошибка

Курс лечения продолжался четыре года, за которые окончательно побороть страхи Панкеева так и не удалось. Как пояснял Фрейд, пациент не желал всецело раскрываться перед ним, что заметно усложняло работу. Психотерапевт объяснял это тем, что Сергей за годы болезни привык к ней и уже не представлял своё существование без неё. Хищники из детского сна продолжили тревожить «человека-волка» вплоть до его смерти в возрасте 92 лет.

Последователи Фрейда, знавшие о работе с Панкеевым, позже предположили – избавить пациента от фобии не удалось из-за интерпретации иностранной речи. Психоаналитик сконцентрировался на волках, хотя следовало бы сделать акцент на ореховом дереве, ведь в русском языке существует идиома «дать на орехи» (угроза наказания за проступок). Вероятно, знание национальных особенностей заставило бы Фрейда выстроить курс терапии Сергея другим, более эффективным, образом…