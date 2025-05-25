Археолог три года плавал на лодке викингов

Шведский археолог отправился в плавание на копии викингского корабля и преодолел 5000 километров. Это помогло ему обнаружить четыре ранее неизвестные гавани вдоль побережья Норвегии, которые использовали викинги более 1000 лет назад.Как сообщает Лундский университет (Швеция), экспериментальное путешествие показало, что корабль лучше всего ходил именно в открытых водах. Это предполагает, что маршруты морской торговли викингов проходили дальше от суши, чем считалось ранее.

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«Эта лодка хорошо переносит открытые воды даже в сложных условиях, но навигация у берегов и в фьордах иногда представляет сложности», — сказал Джарретт.

Он общался с норвежскими моряками и рыбаками, используя эту информацию и собственный опыт для реконструкции возможных маршрутов плавания викингов. Обладая этой информацией и картой береговой линии Норвегии во времена викингов, Джарретт нашел четыре гавани, расположенные на небольших островах и выступах суши. Он опубликовал свои результаты в Journal of Archaeological Method and Theory.