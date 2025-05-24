«Советский антихрист»: чем прославился Николай Бухарин

Как известно, Владимир Ленин называл Николая Бухарина «любимцем партии». Однако, когда «любимец» был юн, он возомнил себя антихристом. Бухарин даже требовал от матери признать, что та — блудница. А вот в конце жизни Николай Иванович признал свое полное бессилие перед «адской машиной».

© РИА Новости

Родом из детства

Николай Иванович Бухарин родился в 1888 году в семье учителей. Родители и их взгляды очень повлияли на мировоззрение главного любимчика Ленина. Так, Николай Зенькович в своей книге «Самые секретные родственники» пишет о том, что отец, Иван Гаврилович Бухарин, окончивший физико-математический факультет Московского университета, и мать, Любовь Ивановна Измайлова, больше всего внимания уделяли интеллектуальному развитию детей. Благодаря этому Николай и его брат научились читать и писать еще тогда, когда обоим не было еще и 5 лет. Кроме того Бухарин-старший привил сыновьям любовь к естественной истории.

Иван Гаврилович иронично относился к религии. Именно поэтому с ранних лет точно так же относился к ней и Бухарин. Впоследствии он доказывал, что религия может отождествляться только с бессилием, слабостью и пассивностью. А вот атеизм, по мнению Николая Бухарина, означал силу, действие и творчество. Быть атеистом для него обозначало избавление от удобных иллюзий и взятие на себя ответственности за собственную судьбу. Избавление от индивидуального страха и принятие идеи коллективного бессмертия – вот то, чему следовали многие революционеры. Поэтому Бухарин и сблизился с Лениным и нашел себя в новой идеологии.

Хулиган-антихрист

Впрочем, окончательный разрыв с религией у Николая Бухарина произошел еще в детстве и в довольно озорной форме. На спор с мальчишками, которые почитали религиозные святыни, он принес во рту за щекой из церкви Святые Дары, «тело Христово», и победоносно выложил его на стол. Тем не менее Николай продолжал интересоваться различными текстами религиозного содержания. Особенно его увлекал «Апокалипсис». За его чтение, по словам самого члена Политбюро, школьный священник сделал ему строгий выговор. Однако это не остановило Бухарина, который находился под большим впечатлением от прочитанного.

В это же самое время Николаю Бухарину подвернулась философская лекция известного религиозного мыслителя, поэта, публициста и мистика Владимира Соловьева «Краткая повесть об антихристе», которая входила в труд «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории», написанный в 1899 году. Юный Бухарин всерьез решил, что он и есть антихрист. Зная о том, что последний должен родиться от блудницы, Николай спрашивал мать, не блудница ли она. Любовь Ивановна, конечно, смущалась и не могла взять в толк, откуда у 12-летнего ребенка взялись такие мысли. А между тем мальчик не отставал, требуя, чтобы мать призналась во всем.

Богохульник перед адской машиной

Однако Ольга Грейгъ, автор книги «Тайная доктрина Третьего Рейха», называет Николая Бухарина исключительно богохульником и хулиганом, что в особенности касается его ранней революционной деятельности.

«Поступив в университет, использовал его, главным образом, или для явок, или для того, чтобы произвести какой-то теоретический "налет" на семинарии какого-либо почтенного либерального профессора» — писал Бухарин.

По мнению Грейгъ, Николай Иванович также походил и на язычника, который уже в 1917 году требовал колоссальных жертв во имя большевистской идеологии. Недаром Ленин утверждал:

«Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии...».

Между тем Николай Бухарин от этой же партии, которая заменила ему религию, и пострадал, хоть и думал о ней до последнего. Когда против Бухарина выдвинули обвинения в заговоре, он заявил, что не может даже покончить с собой, потому что скажут, что таким образом он хотел навредить партии. Тем не менее в 1938 году «антихриста» Бухарина признали виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорили к смертной казни. До расстрела он успел написать о «болезненной подозрительности Сталина» и о разложившихся чекистах. Однако Бухарин в своем послании признавался и в том, что чувствует свое бессилие перед властью, которую назвал «адской машиной».