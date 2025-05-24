Что говорили западные аналитики про неудачи командования РККА

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне всегда не давала покоя западным государствам. Иностранные СМИ, аналитики и военачальники с большим удовольствием обсуждали и анализировали промахи и неудачи командования РККА в начале военного конфликта, стараясь указать на их некомпетентность.

© РИА Новости

Застали врасплох

Корреспондент New York Times Адам Мэтьюз, работавший в СССР в период с 1938 по 1953 год, в своих материалах открыто указывал на то, что советские власти слишком были уверены в соблюдении Гитлером положений договора о ненападении. Именно поэтому Иосиф Сталин не разрешил военному командованию выполнить необходимые мобилизационные мероприятия, осуществить перегруппировку войск в приграничных округах и привести их в боевую готовность. А Лаврентий Берия отвергал всю информацию, поступающую от разведорганов. Кроме того, 21 июня он даже настаивал на наказании посла в Берлине, который уверял, что наступление фашистов на СССР начнётся ранним утром следующего дня.

Британский генерал Бернард Монтгомери считал – основные причины поражения советских войск в начале войны состояли в том, что война застала вооружённые силы СССР в стадии их реорганизации и перевооружения более совершенным оружием.

Во всём виноват Сталин?

Французский публицист и колумнист Le Figaro Андреа Моруа обращал внимание на фигуру Иосифа Сталина, который попытался отвести вину за поражения Красной Армии от себя. Как пишет Моруа, вождь народов способствовал тому, что на основании сфальсифицированных приговоров была осуждена и казнена большая группа генералов. Тяжёлая судьба ждала и тех военачальников, которые пытались разобраться в причинах поражений. Они попадали под подозрение и подвергались репрессиям.

Военный эксперт из Ирландии Лэндон Хадсон считает, что советскому командованию в первые дни после нападения Германии катастрофически не хватало профессионалов.

«Как показывает военная история, избежать просчётов можно лишь при высоком профессионализме командных кадров, глубоком знании ими боевого опыта и способов действий противника. Именно таких кадров и не хватало СССР в начальный период войны», – писал ирландец.

Повторение пройденного

Канадский историк Сэм Шелтон-Дэвис видел проблемы в создании в СССР многих, на первый взгляд бесполезных, номенклатурных аппаратов: «В начале Великой Отечественной войны при создании чрезвычайных органов – Государственного Комитета Обороны (ГКО) и Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) – учитывался опыт периода Гражданской войны. Есть, однако, основания считать, что чрезвычайные органы в этих войнах весьма сильно различались, равно как и методы их деятельности».

Но немецкий военный аналитик послевоенного времени Отто Вайсенхофф, наоборот, считает, что Сталин не воспользовался уроками Гражданской войны. Кроме того, в период войны он занимал сразу несколько важнейших партийных и государственных постов. Иосиф Виссарионович являлся Генеральным секретарем ЦК ВКП (б), Председателем Совета Народных Комиссаров СССР, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами и наркомом обороны СССР. Также он возглавлял Транспортный комитет, почти ежедневно занимался наркоматами, ответственными за производство вооружения и боеприпасов, решал с наркомами и конструкторами вопросы совершенствования военной техники. Всё это отнимало время от собственно военной деятельности и мешало Иосифу Виссарионовичу глубже вникать в сущность проблем на фронте.