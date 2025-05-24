«Черный пистолет»: про какое оружие пел Высоцкий

«Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном», — такие строчки встречаются в песне известного советского барда Владимира Высоцкого. Исследователи творчества талантливого исполнителя уверены — музыкальная композиция определённо кому-то посвящена. А вот относительно того, о ком поётся в песне, единого мнения нет.

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Левон Кочарян

В 1949 году семья Высоцких переехала в дом №15 в Большом Каретном переулке. На тот момент Владимиру Семёновичу было всего 11 лет. Получается, что именно в этом районе Москвы прошло «сознательное» детство артиста. Исследователи творчества Высоцкого сходятся в том, что атмосфера Большого Каретного оказала на будущего поэта примерно такое же влияние, как на Пушкина в своё время Царскосельский лицей.

В тех же «краях» у Высоцкого появилось много друзей, среди которых был Левон Кочарян, в чьей квартире регулярно собиралась дружеская компания.

В песне есть и такие строки: «А где твой чёрный пистолет? На Большом Каретном». Они-то и смущают биографов. Мол, если песня про Кочаряна, то при чём здесь оружие? Оказывается, всё просто. Несмотря на то, что Левон вырос в творческой семье (его отец был народным артистом РСФСР), по стопам родителей юноша идти не захотел. Он окончил юридический факультет МГУ и устроился на работу в МУР. Не исключено, что новоиспечённый оперативник хвастался перед друзьями детства своим табельным оружием.

Анатолий Утевский

Слова песни «Большой Каретный» вполне могли быть обращены к ещё одному приятелю — Анатолию Утевскому, который также жил в знаменитом переулке и учился с Высоцким в одной школе.

Высшее образование Утевский получил в МГУ, окончив юридический факультет. Известно, что Анатолий частенько брал на обыски, допросы и другие следственные действия своего младшего товарища Высоцкого (разница возрасте составляла четыре года). Вероятно, что именно после таких «походов» Владимира Высоцкого так заинтересовал блатной мир, да и оружие.

Сам Утевский позже вспоминал, что Высоцкий любил вертеть и рассматривать его пистолет. Поэтому упоминания про чёрный пистолет могли иметь отсыл и к этому другу Высоцкого.