49-дневный дрейф: невероятное плавание советских солдат в Тихом океане

Так уж получилось, что о героическом подвиге четырех русских солдат, «победивших океан», у нас в стране мало кто знал. А вот американцев необычайная воля советских парней удивила и даже поразила. Ведь они более полутора месяцев провели в неуправляемом дрейфе, имея лишь трехдневный запас еды.

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Шторм у берегов Итурупа

Баржа «Т-36» использовалась на острове Итуруп для разгрузки судов — малая глубина не позволяла тем подойти близко к берегу. Экипаж судна под командованием младшего сержанта Асхата Зиганшина — рядовые Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов — в ночь на 17 января 1960 года ночевал на судне. Вскоре после полуночи штормом оторвало швартовы и баржу стало сносить в океан. Военные боролись со стихией, но вернуться к берегу так и не смогли, а волной залило рацию, из-за чего связь с базой прервалась.

В неуправляемом дрейфе

В первые дни экипаж было не до паники — необходимо было откачать воду, залатать полученную во время шторма пробоину и привести баржу в рабочее состояние. Только после этого была проведена ревизия продовольствия и она не казалась обнадеживающей: немного крупы, ведро картошки, буханка хлеба, горох и банка жира. В качестве питьевой пришлось использовать ржавую воду из бака охлаждения двигателей. Было еще и несколько пачек папирос — в общем вполне достаточно, чтобы протянуть пару-тройку дней.

Безвыходное положение

Но дрейф продлился куда дольше. Поначалу военные варили суп из картошки, круп и жира. Рацион скудный, но хоть какой-то. 23 февраля им пришлось разделить последний паек. Кроме того, из найденной на судне старой газеты экипаж узнал, что в Тихом океане планируются ракетные испытания, из-за чего район будет закрыт для гражданских судов. Надежд на спасение оставалось все меньше. Попытки ловить рыбу подручными средствами ничего не дали. А к марту на судне было съедено все, чем можно было хоть как-то набить желудок: мыло, зубная паста, кожаные вещи.

Спасение

Большую часть времени военные проводили, лежа на койках — вставать уже не было сил. Несколько раз на горизонте парни видели силуэты кораблей, но привлечь к себе внимание им было нечем. А может это были галлюцинации — от голода и слабости экипаж все чаще посещали видения. 7 марта военных разбудил гул самолетов — дрейфующую в океане баржу обнаружили американцы. Вскоре к судну были высланы спасательные вертолеты и парней взяли на борт авианосца.

В Сан-Франциско спасенных ждал шикарный прием и пристальное внимание журналистов. Им предлагали остаться в США— шла Холодная война и американцы желали воспользоваться ситуацией в своих политических целях. Но от военных последовал отказ — что опять удивило американцев — и вскоре их вернули в Москву. На Родине Зиганшина, Федотова, Крючковского и Поплавского ждала известность. Их приглашали на передачи, им писали письма. приходили даже иностранные телеграммы — от Хемингуэя и Тура Хейердала.

Правда, известность закончилась также внезапно, как и пришла — после полета Юрия Гагарина про парней стали забывать. Но облегчение тогда почувствовали и они — простым военным все это внимание казалось чрезмерным и излишним. Ведь героями они себя не считали…