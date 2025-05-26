Как у русской армии появилось легендарное оружие

Револьвер системы Нагана — оружие, прочно вписанное в историю России. Более века этот «коротыш» был верным спутником царских офицеров, красноармейцев, милиционеров, геологов и бандитов. Он прошел через революции, войны и стал настоящей легендой, окутанной мифами и противоречиями. «Лента.ру» рассказывает историю, как это оружие попало из бельгийских оружейных мастерских на российские улицы.

А из-под полы торчал наган

8 декабря 1925 года полководец Семен Буденный и его жена Надежда вернулись из театра домой. Он сел на кровать и начал снимать сапоги. В это время Надя решила поиграть с его наганом.

Она — за столом, возится с револьвером. Играючи приставила себе ко лбу: «Смотри, сейчас я нажму на курок!» Он ей: «Брось, перестань. Это не игрушка, револьвер снят с предохранителя». Все произошло в считаные секунды. Семен Михайлович говорил, что, видимо, она случайно нажала на курок Воспоминания третьей жены Буденного Марии по книге «Буденный: Красный Мюрат» Бориса Соколова

Версия дочери Нины выглядит более развернуто и содержит несколько важных деталей. По ее словам, трагедия случилась в 1924-м, на бывшей улице Грановского, где жила семья. Чета делила дом с матерью и сестрой. И согласно этой версии, в театре были как раз родные, а сам Буденный возвращался с совещания. Увидев в темноте компанию подозрительных личностей, он снял свой наган с предохранителя. Пришел домой и положил его на комод, куда всегда и клал, но вернуть в исходное положение забыл — то ли голова была забита деталями совещания, то ли от обитателей подворотен остался осадок.

Положив табельное оружие на комод, стал снимать сапоги. В это время его жена Надежда подошла к комоду, взяла наган и приставила себе к виску. Сказала: «Смотри, Сема» — и нажала на курок.

По воспоминаниям самого Буденного, в гражданскую Надя служила в Конармии, заведовала медицинской частью.

«В Конармии у нее наган был. Папа говорил, что она вроде бы умела с ним обращаться, но и то: один раз ехали куда-то в поезде, и пуля в сантиметре от его виска пролетела. Крутила-крутила револьвер в руках, а потом на курок нажала. Нам папа запрещал даже детский пистолет на человека направлять: „А вдруг настоящее оружие в руки попадет“», — вспоминала дочь Нина.

В версиях, изложенных третьей женой полководца и его дочерью немало расхождений. В одной фигурирует наган, в другой — маузер, в одной — театр, в другой — совещание. Это не отменяет нелепости и трагичности случившегося. В ходе повествования мы ответим на вопрос, почему расхождения в определении типа оружия — наган или маузер — как типично для своего времени, так и не принципиально для всей этой истории.

Семен Буденный, как и наган, стал символом революции и гражданской войны. На многих фото их можно увидеть вместе. Тем не менее с этого момента Буденный недолюбливал наганы. Впрочем, там дело не только в невольном самоубийстве жены.

Мосин против Нагана

Вторая половина XIX ознаменовалась бурным развитием стрелкового оружия во всем мире. Ежегодно совершались какие-нибудь открытия, благодаря которым винтовки и револьверы неумолимо приближались к своей современной форме. Бельгийский город Льеж, тогда один из европейских центров оружейной промышленности, подарил миру братьев-оружейников Эмиля и Леона Нагана. Они-то в 1859-м и открыли Fabrique d’armes Emile et Léon Nagant, оружейную фабрику, увенчав вывеску своими именами. Затем старший брат Эмиль представил местному оружейному ведомству «револьвер модели 1878 года». С этого все и началось — оружие приняли, и вскоре появилось множество модификаций. Вскоре Эмиль ослеп, и дальнейшие разработки осуществлял его брат Леон.

Леон Наган

Важная деталь: для офицеров и солдат выпускали разные модели. Для первых — самовзводные, для вторых — с ручным взводом. Эта градация впоследствии перекочует в Россию. У Буденного, кстати, был самовзводный револьвер, и именно это, можно сказать, не оставило шанса его жене. К концу 1870-х Fabrique d’armes Emile et Léon Nagant стремительно поднялась, и вовсю продавала оружие другим странам. Тогда случилась интересная история, поражающая воображение своей филигранностью.

В 1889-м Леон Наган попытался продать России свою винтовку, но в конкурсе на лучшую трехлинейку победил Сергей Мосин. Так царская армия обзавелась одной из лучших винтовок в мире.

Вскоре встал вопрос, на что заменить устаревший револьвер Смит-Вессон. И вновь Наган и Мосин сошлись в поединке. Снова конкурс, и на этот раз у Мосина не было шансов, поскольку он представил совсем уж экзотическую модель кобурного оружия. Этой моделью был шестиствольный револьвер выполненный по схеме «перечница», у которого стволы и барабан представляли собой одно целое. Такая схема на то время считалась устаревшей лет на пятьдесят.

Чертежи патента US43606 Джейкоба Рупертуса на карманный револьвер типа «Перечница» PepperBox

В общем, Мосин в этот раз остался в аутсайдерах. А царское правительство колебалось между револьверами Нагана и его земляка Анри Пипера. Победил Леон Наган и получил гонорар в размере 25 тысяч рублей. Согласно некоторым источникам, Леон вообще запросил 75 тысяч, но его пыл быстро остудили. Двадцать тысяч он получил за сам наган и еще пять — за адаптацию своего оружия под русский 7,62-миллиметровый калибр.

Таким образом, 13 мая (25 по григорианскому календарю) 1895 года высочайшим указом Николая II наган был принят на вооружение царской армии. Русские впервые его применили в 1900-м в ходе подавления Боксерского восстания в Китае.

К 1903-му наметился некоторый спад в производстве отечественных наганов. Но Русско-японская война все изменила. С этого времени производство наганов в России будет только нарастать. Наганы будут сопровождать крупнейшие конфликты вплоть до 1945 года.

Семен Буденный успешно воевал на полях и морях Русско-Японской, затем ушел в запас, из которого его выдернула Первая мировая. Там он по достоинству оценил возможности нагана как личного оружия. И несмотря на все ужасающие масштабы той бойни, история отечественного нагана еще по-настоящему не началась, да и Буденный еще не стал амбассадором нагана. Чему особо был не рад.

Революционный наган

И «Мосинка», и «Наган» стали по-настоящему популярны после Октябрьской революции. Можно сказать, это событие изменило роль данного револьвера. Если в царской армии он был оружием офицеров и элитных подразделений, то в эпоху революции и гражданской войны он оказался в руках самых разных людей.

Более того, наган стал больше чем просто моделью револьвера. Как сказали бы лингвисты, налицо случай метонимического переноса: наганом в те бурные годы называли любой револьвер. Поэтому путаница в показаниях дочери и супруги Буденного по поводу нагана и маузера, не столь важна.

Важно другое. Наган будто бы сделали специально для революции. Его компактность, дешевизна и простота в обращении делали его идеальным инструментом для партизанских действий и городских боев. Зачастую наган играл роль не только боевого оружия, но и символа принадлежности к революционной организации. Именно поэтому он так часто фигурирует в литературе того времени, либо в прозе и поэзии, посвященной годам революционного лихолетья и гражданской войны. Всех авторов перечислять бессмысленно, ведь спектр слишком широк: от Максима Горького («Жизнь Клима Самгина») до Виктора Пелевина («Чапаев и Пустота»).

Я — усмиряю, и меня — тоже усмиряют. Стоит предо мной эдакий великолепный старичище, морда — умная, честная морда — орел! Схватил я его за бороду, наган — в нос. «Понимаешь?», говорю. Максим Горький «Жизнь Клима Самгина»

И тут, справедливости ради, следует отметить, что наган фигурировал в произведениях «буревестника революции» до событий 1917 года. К примеру, револьвер появляется в пьесе 1908 года «Последние». Что касается Пелевина, сюжет его «Чапаева и пустоты» построен на своеобразной рифмовке событий нэпманской России и девяностых: «Я шагнул в сторону, резко обернулся, ловя в кармане рукоять нагана, и с изумлением увидел перед собой Григория фон Эрнена — человека, которого я знал с детских лет».

Как бы то ни было, наган останется в первую очередь символом первого революционного десятилетия.

Рисунок Дмитрия Козлова к роману «Чапаев и Пустота»

И да, наган стал символом революции, но при этом в гражданскую войну использовался всеми сторонами конфликта — и белыми, и красными, и анархистами, и басмачами и кто только с ним не воевал. Интересно, что опыт использования нагана в гражданской войне сильно повлиял на последующее развитие оружейной мысли СССР, дав возможность оценить сильные и слабые стороны его конструкции. С момента укрепления ОЧК-ОГПУ и пришедшей ей на смену НКВД, наган уже плотно ассоциировался с образом чекиста.

Наган в Великой Отечественной

К концу 1920-х наган оставался популярным среди военных, милиции и, конечно, чекистов. Что не значит, что к нему не относились критически. К этому времени револьвер начал морально устаревать. И большой вес, и некоторая громоздкость, и тугой спусковой крючок, все это вызывало нарекания.

Если говорить о Буденном, он ненавидел наганы. Во-первых, от одного из них погибла его первая жена. Во-вторых, в годы гражданской войны его едва не убили, когда он не успел вовремя выстрелить в белогвардейца из нагана, и тот чуть не разрубил его напополам шашкой.

Требовалось что-то новое. И этим новым в 1931-м стал «Тульский Токарев», он же ТТ.

Но никто не торопился сбрасывать наган с корабля истории. В СССР в 1932-1941 годах было выпущено более 700 тысяч наганов. 7 февраля 1941 года вышло совместное постановление ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР, согласно которому Тульский оружейный завод (ТОЗ) в 1941 году должен был поставить 160 тысяч 7,62-миллиметровых револьверов наган.

По словам экспертов, уступая ТТ в компактности и скорострельности, револьвер системы Нагана был точнее и надежнее в стрельбе, производстве и ремонте. И отказываться от такого неприхотливого оружия накануне новой мировой войны было глупо. Такая же история, как с «Мосинкой».

По воспоминаниям ветерана артиллерийских войск Ефима Кама, в училище, помимо стрельбы из орудий и подготовки по стрельбе из винтовки, курсантов учили стрелять как из нагана, так и из пистолета ТТ. Его тезка, ветеран Ефим Семкин уже на пороге собственного столетия вспоминал, как в годы войны подобрал наган на поле и убил из него двух немцев.

Во время Великой Отечественной Буденный, оставаясь первым заместителем наркома обороны СССР, входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования. Вечером 21 июня 1941 года его назначили командующим группой «армий второй линии» со штабом в Брянске. Тем не менее на передний план вышли полководцы нового типа. И наган вряд ли можно назвать символом ВОВ. Однако он оставался надежной рабочей лошадкой. И не только в РККА, но и среди ее противников.

К примеру, осенью 1939-го, после оккупации Польши, где производились револьверы Nagant wz. 30, трофейные револьверы поступили на вооружение охранно-полицейских формирований Третьего рейха под названием Revolver 612(p). А захваченные у РККА наганы именовались у фрицев как R.612(r).

Таким образом, наган прошел всю Великую Отечественную войну, оставаясь на вооружении Советской армии вплоть до начала 1950-х. Всего за годы ВОВ Народный комиссариат вооружений СССР произвел около 1 миллиона 700 тысяч пистолетов и револьверов, в том числе системы Нагана. Один из сильных литературных образов, связанных с наганом, создал Константин Симонов в «Дневнике писателя»:

На дамбе, перед мостом, стоял человек с двумя наганами — за поясом и в руке. Он останавливал людей и машины и вне себя, грозя застрелить, кричал, что он должен остановить здесь армию и он остановит ее и будет стрелять всех, кто попробует отступить

Комиссар партизанского отряда Шаховского района Московской области Сергей Иванов, вооруженный наганом

По данным историков оружия, с вооружения Советской армии наган сняли в начале 1950-х. Армейские наганы после снятия с вооружения отправили на склады, где они лежали в ожидании Третьей мировой. И, вероятно, лежат до сих пор — в целости и сохранности.

«Оно действительно спасает жизни людей»

На протяжении еще более полувека наган оставался на вооружении милиции, ВОХР, прокуратуры, работников почты, инкассаторов. Вооружались ими начальники геологических партий и старшие геологи.

Проработав почти 30 лет в отрасли, могу сказать: иногда оно действительно спасает жизни людей. Знаю лично нескольких наших ребят, которые только благодаря револьверам остались живыми. Однажды наш геофизик спасся, расстреляв все патроны в барабане (семь штук!) в пасть медведя Геннадий Тараев, геолог

И не только против диких зверей нужны были геологам наганы. После нашумевшего случая, когда в июле 1935-го группа зэков бежала из Тасканского горнопромышленного района, напала на геологическую партию, убила руководителя геолога Зверева, забрала продовольствие и скрылась в леса, стало понятно, что у геологов хватает врагов, помимо дикой природы. По данным историков оружия, наганы в экспедициях использовались вплоть до 2000-х.

«Но вот есть наган, но совсем ненадежный»

В реплике Фашиста, героя отечественного блокбастера «Брат-2», который продает Даниле «оружие возмездия», содержится целый список пистолетов, гранат и пулеметов времен Великой Отечественной. Есть там и наган. Револьвер сопровождается критической репликой: «Но вот есть наган, но совсем ненадежный. Время сточило ударный механизм».

Кадр из фильма «Брат 2»

В интернете есть большое количество статей, посвященных этому оружию, и они поражают диаметральностью оценок: от обожествления — до полного уничижения. Но говорить, плох он или хорош, можно только исходя из контекста. Для своего времени этот револьвер отвечал всем основным требованиям.

Он был разработан в первую очередь для кавалерии и в этом качестве весьма сгодился. Почему в 1931-м его не вытеснил более современный ТТ? Одной из причин называют необходимость стрелять из окошка танка, и ТТ был для этого громоздок, а наган — как раз. Но уже после Великой Отечественной произошло переосмысление и войны как таковой, и тактик. К тому же кавалерия в середине 1950-х как род войск прекратила существование. Тот род войск, для которого создавался наган, исчез, и его уход с актуальной сцены можно назвать закономерным. Можно сказать, с этого момента наган уходит в народную мифологию, где и чувствует себя комфортно. В 1960-х пользовалась популярностью дворовая песня «Три ковбоя»:

Светит ярко луна, Схоронясь за листвою. По дороге ночной Мчатся трое ковбоев, Трое черных коней, Три ножа, три нагана. Трое верных друзей, Три ковбоя усталых.

Уже в 1990-х этот мотив вместе с образами перекочевал в песню «Атаман» группы «Руки Вверх». Что касается самого нагана, вопреки бытующему мнению, что он пользовался популярностью среди бандитов, это не совсем так. По ряду причин, в рейтинге криминальной славы его оставил далеко позади Тульский Токарев, он же ТТ.

Кадр: Фильм «Неуловимые мстители»

И все же наган продержался более ста лет, и до сих пор в интернете можно встретить мнения, что «лучше нагана ничего не придумали и не придумают». И это уже область субъективных мнений, ненаучная и сугубо дискуссионная. Но раз наган продолжает вызывать в сердцах читателей и авторов такой отклик, с полной уверенностью можно сказать, что он заслужил себе место в рядах культового оружия. Как винтовка Мосина, Катюша, ППШ, автомат Калашникова. Пережив Российскую империю, а следом за ней — крушение СССР, наган навсегда останется частью большой русской истории.