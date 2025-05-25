Какие праздники отмечают 25 мая

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Дата приурочена к 100-летию с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей разных стран в рамках летних Олимпийских игр 1924 года.

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Еще в это воскресенье - Международный день пропавших детей, символом которого является изображение синей незабудки. В 1979-м в США по дороге домой пропал шестилетний Эвиан Пейтс. Поиски школьника не увенчались успехом. Через четыре года президент Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей.

А в народном календаре - Епифанов день, Рябиновка. Раньше в это время девушки надевали красные сарафаны и просили рябину уберечь дома от пожаров. Считалось, что дерево защищает людей от несчастий. Еще много поверий было связано с кувшинкой. Если она уже появилась на прудах, заморозков больше не будет. Интересно, что такие цветы приносить в жилище не следовало - грозило гибелью скота.

Также 25 мая - День счастливого билетика, День химика и Международный день близнецов.