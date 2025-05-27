Почему в США борются с рыбой-убийцей, а в России делают из нее котлеты

Голливудские фильмы часто представляют нам чудовищ — то Годзиллу, то гигантскую анаконду, акулу-убийцу или какого-нибудь десятиметрового аллигатора. Однако место чудовищам есть не только в фантазии сценаристов, но и в реальной жизни. И не в далекой экзотической Индии или Африке, а прямо в матушке России.

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То ли рыба, то ли змей

Недавно житель Хабаровского края выловил из Тунгуски 6-килограммового амурского змееголова. Эта рыба по праву считается самым страшным обитателем российских рек. Чем старше рыба, тем больше она похожа на черного дракона. У нее выпуклые глаза, плоская голова и мощные челюсти. Шесть килограмм — не предел для этого существа. Бывали случаи вылова 15-килограммовой особи.

Конечно, людьми змееголов не питается, но если положить палец в рот со множеством мелких зубов, то можно получить серьезную рану. Он предпочитает лакомиться лягушками, мелкой рыбешкой и личинками насекомых, но может напасть и на человека, неосторожно зашедшего в воду и нарушившего его покой.

Отличительной особенностью змееголова является его способность перебираться в другой водоем по суше. А еще он способен пережить засуху, закопавшись глубоко в ил пересохшего водоема и впав в оцепенение до тех пор, пока не вернется вода.

Если змееголов попался на крючок, то вытащить его крайне сложно, потому что сила рыбины огромна.

Обитает змееголов в Амуре, Уссури и в озере Ханка. Судя по всему, именно эта рыба стала прототипом мифического существа, описанного Николаем Гариным-Михайловским как смесь удава и крокодила.

Местное население, например, нанайцы, зовут змееголова хоро.

Интересен факт, что в США уже пару десятков лет борются со змееголовами, считая рыбу опасной для экосистемы. В Штаты рыба попала не естественным путем, просто однажды туда завезли живых особей, а затем один американец решил выпустить несколько в водоемы. Змееголов — рыба живучая, она быстро начала захватывать все новые водоемы. Именно способность дышать воздухом и перемещаться по суше подобно змее сделала рыбу практически неуязвимой.

Опытные рыбаки знают, что поймать змееголова можно только летом, в теплое время суток. Стоит похолодать, и рыба прячется на глубине. Дело в том, что аппетит змееголова напрямую связан с температурой воды, и в холодное время суток или осенью он просто не будет клевать.

Вреда экосистеме Амура змееголов не наносит, а за отличный вкус и отсутствие мелких костей его очень любят в России. Говорят, что котлеты из змееголова особенно удаются.

Речной людоед

В России водится и другая всем известная рыба, которая представляет реальную опасность для человека. Это речной сом.

В России его длина может достигать 5 метров, а вес — 300 кг. В реках Европы фиксировались и более крупные особи. В отличие от змееголова, сом питается более крупными животными, включая домашнюю птицу. Сома называют санитаром рек, потому что он съедает и всю падаль. Но существует и много баек о сомах-людоедах.

© Кадр YouTube-канала "Братья рыбаки"

В Запорожье на затонувшем в Днепре пароходе был найден 5-метровый сом, застрявший в пробоине. В желудке рыбы нашли человеческие останки. Сом и правда может быть опасен для человека, особенно если голоден.

В старых русских сказках сома называют «чертовой лошадью». Считается, что он утаскивает тела утопленников на дно к водяному, чтобы тот использовал их души в качестве рабской силы.