Почему австрийские агенты не просили денег у советской разведки

В 1947 году подполковник Виталий Никольский был назначен командиром части специального назначения в Австрию. К тому времени офицер был уже опытным разведчиком. В Разведуправление Красной Армии он пришел еще до войны, в 1938 году. С началом боевых действий его вместе с сослуживцами по управлению направили в прифронтовую полосу для создания разведывательной сети в городах, которым грозила опасность захвата противником.

В октябре, когда уже было очевидно, что фашисты захватят Курск, Виталий Александрович выехал в город с двумя радистами. Когда вернулся в Москву, Разведуправление было эвакуировано в Куйбышев, а центральный радиоузел в Читу. Осталась небольшая оперативная группа.

Летом 1942 года Никольский на Сталинградском фронте. Он возглавляет агентурное отделение штаба фронта. Потом была работа в Центре, а в середине 1944 года, когда Красная Армия вступила в Восточную Пруссию и начала освобождение Польши Виталий Никольский назначается руководителем оперативной группы Разведуправления, которая принимает партизанские разведподразделения, выходящие из тыла противника, отбирает бойцов, владеющих немецким и польскими языками, и направляет их для дальнейшей работы на вражескую территорию.

В апреле 1945 года, оперативная группа, выполнив свои задачи, возвратилась в Москву. И вот теперь, спустя два года, новое назначение.

Штаб Центральной группы войск в Австрии находился в городе Бадене, что в 28 километрах от Вены. Воинская часть, которую принимал под свое командование полковник Виталий Никольский, была расположена в столице.

Страна была поделена на четыре зоны оккупации. В советскую зону входили провинции Бургенланд, Нижняя Австрия, часть Верхней Австрии, севернее Дуная и восточнее реки Энс.

В ноябре 1943 года союзники отметили в Московской декларации, что Австрия - есть «первая жертва» нацистской агрессии. И уже в 1947 году, ко времени приезда Никольского в Вену, никто не вспоминал, что Австрия была в первую очередь участником агрессии, частью Рейха. Австрийцы восторженно встречали гитлеровские войска, около 700 тысяч жителей вступили в НСДАП. А уж о том, что тысячи австрийцев воевали в рядах Вермахта и частей СС и говорить не приходится. Все эти «восторженные поклонники нацистов» никуда не делись.

Вдобавок в условиях все более нарастающих разногласий между вчерашними союзниками резко активизировались западные спецслужбы. Они развернули мощные разведывательные подразделения. В борьбе с советскими оккупационными структурами, весьма успешно использовали сотрудников австрийских министерств, ведомств, полицию.

Словом, контрразведывательная обстановка в стране пребывания сложилась весьма напряженная. Работать нашим разведчикам было трудно. Начинать приходилось, по сути, с нуля. За годы войны гестапо удалось ликвидировать агентурную сеть, которую создала до этого советская разведка.

«Альпийские горы за нами - Бог перед нами: Ура!».

Главной задачей вновь прибывшего командира части было развертывание действенной агентурной сети на территории Австрии. На это, собственно, и нацеливал своих подчиненных Никольский.

«Скажу без лишней скромности, - напишет позже Виталий Александрович, - разведке Центральной группы войск удавалось в те годы вскрывать самый широкий круг вопросов военного, экономического и политического характера. Мы установили контакты во всех слоях австрийского общества, внедрили агентуру во многие объекты западных оккупационных держав. При этом расходы на оперативные мероприятия были просто смешными».

Внимательный читатель вправе задать вопрос, а нет ли в словах разведчика противоречия - провели огромную работу, развернули агентуру и внедрили ее, а расходы - смешные. Разве так бывает? Бывает. Вернее сказать - бывало. Это были те годы, когда агенты работали на нашу страну - победительницу нацизма, не за деньги, а из любви к России. Сегодня такое представить сложно.

В качестве примера хочется назвать ценного агента нашей разведки Ганса Нильке. Он трудился архивариусом в государственном архиве Австрии. В прошлом Нильке был майором Вермахта. Подчиненный Никольского познакомился с ним на экскурсии в древний римский город Карнантум, который был построен вдоль береговой линии Дунайских торговых путей.

Наш разведчик представился историком, который якобы, занимается изучением деятельности великого русского полководца Александра Суворова. В частности, походом Суворова через Альпы. Он даже процитировал слова полководца: «Альпийские горы за нами - Бог перед нами: Ура! Орлы русские облетели орлов римских!»

Судя по всему, архивариус был рад знакомству с таким заинтересованным собеседником, и неожиданно предложил в качестве презента копии нескольких исторических документов на эту тему. От вознаграждения принципиально отказался. А вот встретиться еще раз согласился.

Вторая встреча была посвящена истории Брусиловского прорыва. Так началось сотрудничество Ганса Нильке с советской военной разведкой. Он предоставлял весьма ценные материалы. В них было мало истории и много современности. Дело в том, что в Австрии все государственные акты, после их утверждения, подлежат немедленной передаче в государственный архив.

Этот ценный агент работал на нашу разведку много лет. Вознаграждения за свою деятельность не брал.

Другой, не менее ценный источник, выслушав предложение оперативного офицера об оплате услуг, сказал, что работает не за деньги, а из-за глубокого уважения к нашему мужественному народу, сломавшему хребет нацистской Германии и ее сателлитам. Эти замечательные слова принадлежали дипкурьеру Министерства иностранных дел Австрии Францу Крафту. Он достаточно легко пошел на сотрудничество с нашей разведкой и регулярно передавал для перефотографирования ценные документы.

С порога требовал щедрой оплаты

Разведчики полковника Никольского, разумеется, работали не только с австрийцами. Вена, да и вся Австрия, были наводнены военнослужащими США, Британии, Франции. Грех было не воспользоваться такими возможностями.

Как говаривал замечательный военный разведчик полковник Нил Ленский, обучая своих слушателей в Военно-дипломатической академии: «Ты должен быть интересен человеку, с которым ты работаешь».

Вот на таком интересе и сошлись оперативный офицер подполковник Аркадий Петров и унтер-офицер охраны верховного комиссара Франции в Австрии Жан Пьери. Они оба были заядлыми охотниками. Совместное увлечение переросло в крепкую мужскую дружбу. Жан был завербован, и поставлял Петрову секретные материалы французского МИДа.

«В дальнейшем Жан согласился принимать небольшие вознаграждения, - вспоминал Виталий Никольский, - самым дорогим из которых было охотничье ружье «Маркель».

При этом француз постоянно говорил, что сотрудничает с советской разведкой из любви к России и уважения к своему другу Аркадию». Разумеется, на связи с нашей резидентурой были не только агенты, работающие, так сказать, из идейных соображений. Некоторым приходилось платить, и нередко значительные суммы. Таким был западногерманский агент «Серватиус». Он регулярно приезжал в Вену, привозил материалы по Бундесверу, который в ту пору был в стадии формирования, и с порога требовал щедрой оплаты.

«Серватиус» оказался двойным агентом. Это удалось выяснить через нашего осведомителя в спецслужбах Западной Германии.

Надо признать, что наша военная разведка в Австрии действовала весьма изобретательно. Вербовали не только дипкурьеров МИДа или унтер-офицеров охраны верховного комиссара, что было безусловным достижением, но и обычного «старьевщика». Житель Зальцбурга Алекс Вольф, который жил невдалеке от американского штаба, организовал закупку макулатуры, которую вывозили на свалку.

Вольф неплохо владел английским языком, он сортировал макулатуру, отбирая книги, брошюры, рукописные материалы. Он уже был знаком с запросами советских разведчиков. И поэтому доставлял в Вену самые интересные материалы. Именно Вольф доставил в резидентуры бесценный по тем временам документ - секретные инструкции о системе противовоздушной обороны американской оккупационной зоны.

За свои услуги «старьевщик» денег не брал. Он погиб трагически, в автокатастрофе. Судя по всему, американцы отследили связи Вольфа с нашими разведчиками.

«Разведкой ЦГВ, одной из первых, - напишет в своих воспоминаниях Виталий Никольский, - были получены документы по организации, вооружению и оперативному предназначению ракетно-ядерных частей США, наставления по противоатомной, бактериологической и химической защите. Основные секретные мероприятия австрийского правительства, особенно по созданию будущей австрийской армии, находились под контролем нашей разведки, которая имела своих людей в МИД Австрии, в министерстве внутренних дел, в военном архиве».

В мае 1955 года наша страна и ее союзники подписали государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Оккупационные войска четырех держав должны были покинуть страну. Так, собственно, и случилось.

Полковник Виталий Никольский по возвращении в Москву получил назначение в центральный аппарат ГРУ. Однако уже в следующем году он был направлен в Германию заместителем начальника разведуправления группы войск. Здесь он отработал два года.

С 1958 года он вновь в Центре на должности начальника направления Управления оперативной разведки.

В 1960 -1963 годах Никольский военный атташе и резидент советской военной разведки в Швеции. Ему будет присвоено высокое воинское звание генерал-майора.