Тепло родного дома: как печь стала частью русской культуры

Русская печь — это не просто сооружение из кирпича и глины, а архитектурный шедевр, который веками обогревал, кормил и лечил целые семьи. И она, как ни странно, вновь входит в моду. Подробнее о том, как печь стала частью русской культуры — в материале «ВМ».

© Вечерняя Москва

Печь отличает массивная конструкция с лежанкой, глубокой топкой и системой дымоходов, аккумулирующих тепло. В отличие от европейских каминов, которые грели «здесь и сейчас», русская печь медленно отдавала жар сутками, превращая избу в оазис тепла даже в лютые морозы.

Для славян печь была границей между своим и чужим. Новорожденного подносили к устью печи, чтобы «признала» своим. Когда строили новый дом, угли из старой печи переносили как символ преемственности. А в свадебных обрядах невеста обходила печь, прощаясь с родным очагом.

А еще по печи предсказывали погоду:

если дым столбом — к ясному дню;

стелется — жди ненастья;

дрова трещат — к морозу;

горят с гудением — к ветру.

Доктор

На печи лечили простуду, сушили травы и грибы, в печной золе выдерживали целебные настои.

Печь-труженица

Это строение, вокруг которого, собственно, и строили саму избу. И печь имела массу «обязанностей.

Кухня

В горниле пекли хлеб, томили щи, варили каши. Благодаря равномерному жару блюда получались сочными — попробуйте повторить это в современной духовке!

Прачечная

В холодные дни здесь сушили валенки и рукавицы, а золу использовали как чистящее средство.

Александр Васькин, москвовед, член Союза писателей Москвы:

Печь всегда была основой дома — сначала определяли ее место, а потом планировали остальное. Отсюда и пошло выражение «плясать от печки». Это действительно был самый ценный элемент жилища: она и обогревала, и кормила — в ней варили щи, пекли картошку, даже спали на ней.

© Вечерняя Москва

От былин до колыбельных

Народ абы про кого сказки не сказывал! Просто героев там не было, так что неудивительно, что печь стала героиней (и вовсе не безмолвной) сказок и былин.

«По щучьему веленью»: Ленивый Емеля, который ездил на печи, стал воплощением народной мечты о чуде. Печь здесь — символ домашнего уюта.

Илья Муромец: 33 года богатырь «сиднем сидел» на печи. Печь в былине — место испытания, за которым следует подвиг.

Баба-яга: В сказке «Гуси-лебеди» печь предлагает девочке ржаные пирожки, становясь испытанием на доброту.

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