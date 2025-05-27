27 мая: какие праздники отмечают в России и в мире

27 мая в России отмечают День библиотек, а жители Санкт-Петербурга празднуют день города. В остальном мире сегодня есть повод выйти из зоны комфорта и принять смелое решение. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 27 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 27 мая

Общероссийский день библиотек

27 мая в России официально считается днем тех, кто хранит сокровища без сейфов, — библиотекарей. Праздник был учрежден в 1995 году и приурочен к дате основания первой государственной библиотеки в стране — Императорской публичной библиотеки в Петербурге, ныне Российской национальной. Это произошло 27 мая 1795 года по указу Екатерины II. Сегодня в стране насчитывается более 100 тысяч библиотек — от школьных до научных. И хотя времена «бумажной тишины» уступили место цифре и аудиоформатам, библиотеки по-прежнему остаются пространством знаний и исследований.

День города Санкт-Петербурга

27 мая 1703 года на Заячьем острове был заложен первый камень в основание Петропавловской крепости. Так началась история города, который со временем станет не просто Северной столицей, а настоящим культурным и архитектурным символом России. День города в Петербурге — целый калейдоскоп событий: парады, концерты, исторические реконструкции, арт-проекты и, конечно, салют над Невой. Так как сама годовщина основания в 2025-м выпадает на будний день, праздновать начали еще в минувшие выходные, а некоторые мероприятия, например гала-концерт «Классика на Дворцовой», запланированы на конец недели.

День неотложной медицинской помощи

27 мая — профессиональный праздник тех, кто приходит первым, когда случается беда. Это день врачей, фельдшеров, водителей и всех, кто работает в службе неотложной медицинской помощи. Праздник неофициальный, но важный, его отмечают во многих странах. Он появился как форма общественной поддержки и признания заслуг людей, которые каждый день выезжают на вызовы, помогают при обострениях хронических заболеваний, травмах и других связанных со здоровьем экстренных ситуациях.

День смелых решений

27 мая — отличный день, чтобы сделать то, на что давно не решались. Отправить резюме в компанию мечты, признаться в симпатии, записаться на прыжок с парашютом или хотя бы сменить аватарку впервые с 2017 года. Все потому, что в неофициальном календаре сегодня День смелых решений. Праздник родом из интернета — его придумали энтузиасты, чтобы вдохновить людей выходить из зоны комфорта. Он не привязан к историческим событиям, но попадает в точку: весна на излете, лето на подходе — идеальное время для перемен.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 мая в других странах

Серый день (National Gray Day) — США. Серый день — это не о погоде, а о силе духа. Он посвящен людям, столкнувшимся с опухолями головного мозга. Серый цвет символизирует именно этот вид рака: ведь ткань мозга — серая, а борьба с болезнью требует колоссальной стойкости. Праздник инициирован благотворительными организациями и семьями, прошедшими через личную трагедию. Он служит напоминанием, что даже в самых мрачных обстоятельствах есть место надежде, вниманию и человеческому теплу.

День рефлексологии — Канада. Рефлексология — альтернативный метод терапии, основанный на воздействии на определенные точки стоп, ладоней и ушей. Считается, что каждая такая зона связана с внутренними органами, а легкий массаж может улучшить общее состояние организма. Рефлексология получила признание как способ расслабления и профилактики стресса, но важно понимать, что она не заменяет медицинского лечения.

День отмены рабства — Гваделупа, Сен-Мартен. 27 мая в заморских территориях Франции — Гваделупе и Сен-Мартене — вспоминают одну из самых трагичных страниц своей истории — эпоху рабства. Оно было официально отменено в этот день в 1848 году. Праздник сопровождается шествиями, концертами, историческими реконструкциями и образовательными мероприятиями. Люди выходят на улицы не только чтобы почтить память предков, но и напомнить: свобода — это не данность, а завоевание, за которое кто-то когда-то заплатил высокую цену.

День языков коренных народов — Перу. Праздник, посвященный защите и сохранению культурного многообразия страны. Он был учрежден в 1975 году, когда язык кечуа получил статус официального наряду с испанским. Позже к нему добавились аймара и другие автохтонные языки, на которых говорят миллионы перуанцев. Сегодня в стране насчитывается более 70 живых языков коренных народов.

Религиозные праздники 27 мая

Мученик Исидор Хиосский

В православном календаре 27 мая — день памяти мученика Исидора Хиосского. Он жил в III веке и служил на военном флоте Римской империи. Приняв христианство, Исидор не стал скрывать свою веру даже перед командованием. За отказ принести жертву языческим богам он был подвергнут жестоким пыткам и казнен на острове Хиос. Согласно преданию, тело Исидора было выброшено в колодец, но позже христиане достали его и с почестями похоронили. В месте мученичества Исидора в дальнейшем возник монастырь, а святой стал почитаться как покровитель моряков и военных.

Блаженный Исидор, Христа ради юродивый, Ростовский чудотворец

27 мая церковь также вспоминает блаженного Исидора Ростовского — одного из известных русских юродивых. Он жил в XVI веке, отказался от мирской жизни и избрал путь добровольной нищеты, молитвы и нестяжания. Его считали человеком, способным предсказывать события, исцелять и обличать несправедливость. Исидор жил при церкви в Ростове, ходил босиком, носил ветхую одежду и прославился необычайной кротостью. После смерти он был погребен рядом с храмом, а позднее на его могиле стали происходить чудеса. В народе его почитали как защитника обездоленных и простых людей.

Народные праздники и приметы 27 мая

Сидор Бокогрей

В народном календаре 27 мая — Сидор Бокогрей. Имя этого святого тесно связано с погодой: считалось, что в этот день наконец можно прогревать бока на солнышке — отсюда и название. Люди выходили во двор, садились на лавки у теплой стены и наслаждались первыми по-настоящему летними лучами. Также Сидора уважали как покровителя пастухов и скотины. Стада выгоняли на дальние пастбища, а хозяйки окуривали избы травами от злых духов и сглаза. Говорили: если на Сидора тепло — лето будет ранним. А еще на Сидора начинали сеять гречиху.

Приметы

Если на Сидора тепло и солнечно — лето будет жарким и сухим.

Дождь с утра — к сырому июню и грибной осени.

Много пчел и шмелей — к хорошему урожаю фруктов и ягод.

Гроза в этот день — к затяжному лету и обилию трав.

Если ласточки летают низко — жди дождя.

Ночная роса — к ясной и теплой погоде.

Какие исторические события произошли 27 мая

1328 год — после смерти Карла IV французский трон перешел к Филиппу VI — первому королю из династии Валуа.

— после смерти Карла IV французский трон перешел к Филиппу VI — первому королю из династии Валуа. 1647 год — в Массачусетсе казнена первая женщина, обвиненная в колдовстве — Элс Янг.

— в Массачусетсе казнена первая женщина, обвиненная в колдовстве — Элс Янг. 1703 год — заложена Петропавловская крепость — официальное начало строительства Санкт-Петербурга.

— заложена Петропавловская крепость — официальное начало строительства Санкт-Петербурга. 1794 год — Екатерина II подписала указ об основании порта и города Одесса.

— Екатерина II подписала указ об основании порта и города Одесса. 1795 год — открыта первая государственная публичная библиотека в России — будущая Российская национальная.

— открыта первая государственная публичная библиотека в России — будущая Российская национальная. 1844 год — отправлена первая телеграмма по коду Морзе — начало эпохи телеграфной связи.

— отправлена первая телеграмма по коду Морзе — начало эпохи телеграфной связи. 1883 год — в Москве открылся Исторический музей, а Александр III был венчан на царство.

— в Москве открылся Исторический музей, а Александр III был венчан на царство. 1895 год — англичанин Бирт Акрес запатентовал один из первых кинопроекторов.

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— началось Цусимское сражение — одно из ключевых событий Русско-японской войны. 1913 год — первый успешный полет четырехмоторного самолета «Русский витязь» конструкции Сикорского.

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— принято решение ФИФА о проведении чемпионатов мира по футболу каждые четыре года. 1937 год — в Сан-Франциско открыт мост «Золотые ворота» — инженерный символ США.

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— британский флот потопил немецкий линкор «Бисмарк» — важная победа на море во Второй мировой. 1948 год — в Южной Африке официально началась политика апартеида.

— в Южной Африке официально началась политика апартеида. 1953 год — в СССР произошло столкновение двух самолетов Ли-2 под Кемерово, погибли 27 человек.

— в СССР произошло столкновение двух самолетов Ли-2 под Кемерово, погибли 27 человек. 1973 год — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав.

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— Александр Солженицын вернулся в Россию после 20 лет изгнания. 2016 год — Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Хиросиму и встретившимся с хибакуся — так в Японии называют жертв атомных бомбардировок.

Дни рождения и юбилеи 27 мая

В 1332 году родился Ибн Хальдун — арабский философ, историк и социальный мыслитель.

— арабский философ, историк и социальный мыслитель. В 1756 году родился Максимилиан I — король Баварии из династии Виттельсбахов.

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— русский писатель и правозащитник. В 1960 году родился Александр Башлачев — поэт и музыкант, один из заметных представителей советского андеграунда 80-х.

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