Какие страшные катастрофы предрек древний текст XV века

Исследователи со всего мира пытаются расшифровать загадочную рукопись XV века, известную как манускрипт Сибуды. Текст, написанный на неизвестном языке, содержит пугающие пророчества о будущем человечества. Некоторые исследователи считают, что в книге зашифрованы даты глобальных катастроф, включая падение «огненного дракона» и «исчезновение границ между мирами». Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Что скрывает «язык ангелов»

Манускрипт Сибуды был обнаружен в Испании в XIX веке, однако его происхождение остается загадкой. Автором текста считают монаха-мистика Альфонсо де Сибуду, который утверждал, что получил послание «в видениях от ангелов». Книга написана странными символами, напоминающими алхимические знаки и астрологические схемы.

Это не просто средневековый трактат, а сложный код, возможно, созданный нечеловеческим разумом, пишет ИА «Кулик». Несмотря на использование современных технологий, включая искусственный интеллект, текст до сих пор не поддается полной расшифровке. Однако ученым удалось прочесть несколько фрагментов, и их содержание вызывает тревогу.

Какие пророчества напугали ученых

Согласно интерпретациям, в манускрипте указаны конкретные даты, связанные с глобальными катаклизмами:

2027 год – «падение огненного дракона» (ученые предполагают, что речь может идти о масштабном метеоритном ударе или извержении супервулкана);

2034 год – «великое разделение», после которого «люди перестанут понимать друг друга» (гипотезы варьируются от цифрового апокалипсиса до глобального конфликта);

2049 год – «исчезновение границ между мирами» (некоторые исследователи видят в этом намек на прорыв в квантовой физике или даже контакт с иными измерениями).

Какие еще пугающие пророчества обсуждали в последние время

Интересно, что предсказания манускрипта перекликаются с другими апокалиптическими текстами. Например, пророчество Малахии о «последнем папе» указывает на конец света в 2032 году, а расчеты Исаака Ньютона предрекают второе пришествие Христа в 2060-м.

Японская провидица Тацука, которую называют «новой Вангой», также предупреждает о катастрофе в 2025 году – мощном цунами, вызванном извержением подводного вулкана.

Стоит ли верить пугающим пророчествам

Не все ученые верят в мистическую природу манускрипта. Часть исследователей считает, что текст мог быть создан как аллегория или даже мистификация. Средневековые авторы часто использовали символику для передачи философских идей, а не реальных предсказаний, считают ученые. Тем не менее даже скептики признают: если хотя бы одно из пророчеств сбудется, человечеству придется задуматься о том, что древние тексты знали больше, чем мы предполагали.