Бои после Победы: когда закончилась война

Принято считать, что Великая Отечественная война завершилась 9 мая 1945 года. Это официально. На самом деле бои продолжалась ещё достаточно долго…

Бой у Сливицы

Пражская наступательная операция считается заключительной в войне против фашистской Германии. 11 мая 1945 года советские войска вышли на линию Хемниц, Карловы Вары, Пльзень, где встретились с передовыми частями американской армии. Но оказалось, это ещё не конец… 12 мая у чехословацкой деревни Сливица Красная армия блокировала пробивающиеся на запад батальоны СС. Тысяча эсэсовцев были убиты, а семь тысяч попали в плен.

История развивалась так. 9 мая крупное соединение немецких войск остановилось вблизи демаркационной линии между советской и американской зонами возле чешских деревень Милин, Сливице и Чимелице. Командовал разрозненными немецкими подразделениями начальник Управления СС в Богемии и Моравии группенфюрер Карл Пюклер-Бургхаус. Поскольку партизанские подразделения сопротивления заблокировали путь в американскую зону, Пюклер-Бургхаус приказал войскам окопаться и занять оборонительные позиции.

11 мая чешские партизанские отряды во главе с советским офицером Евгением Олесенским атаковали немцев, но их атаки были отражены. В тот же день к боевым позициям подошли советские части и начали обстрел вражеских окопов тяжёлой артиллерией. Советская артподготовка была поддержана 4-й бронетанковой дивизией XII корпуса 3-й армии США. Позже части 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов вместе атаковали противника. Ночью немецкая оборона была прорвана, и примерно в 3 часа 12 мая на мельнице Раковица Пюклер-Бургхаус подписал протокол о капитуляции.

От советской стороны подпись под документом поставил командир 104-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Иван Серёгин, от американской - начальник штаба 4-й танковой дивизии. После капитуляции генерал Пюклер-Бургхаус вернулся на свою виллу, где он, его помощник и переводчик, совершили самоубийство. В плен попало около шести тысяч немецких солдат.

После боя многие немецкие солдаты пытались спрятаться в лесах у военного полигона Каммвальд. В течение всего мая 1945 года чешские партизаны проводили рейды, чтобы выследить тех, кто скрывался. Обнаруженных практически всех казнили. Точное число погибших в тех боях до сих пор неизвестно.

В 1970 году в районе Сливице был открыт памятник, надпись на котором гласит: «На этом месте 9 мая 1945 года американская армия остановила отступление немецких войск. При участии американских, советских и немецких военных представителей 12 мая 1945 здесь была подписана последняя капитуляция Второй мировой войны в Европе».

Полянская битва

Чехословакия была не единственной страной, на территории которой боевые действия продолжались и после Победы. Ещё в апреле 1945 года советские войска и партизаны Иосипа Тито смогли очистить большую часть территории Югославии от нацистов и коллаборационистов. Однако остатки группы армий «Е» предприняли попытку вырваться с Балканского полуострова. 14-15 мая в Словении состоялся крупный боевой эпизод, вошедший в историю как «Полянская битва».

Сразу 30 тысяч эсэсовцев, хорватских усташей (балканские бандеровцы), сербских четников и словенских боевиков пытались прорваться в Австрию через позиции частей Народно-освободительной армии Югославии, усиленных советскими командными кадрами, но были разгромлены. В ходе двухдневного сражения противник потерял более 300 человек убитыми, остальные сдались. Бои в Югославии с пособниками Гитлера продолжались примерно до конца мая.

Крупные немецкие формирования оставались в Померании, Кёнигсберге, Курляндии. Часть из них продолжала сопротивляться и после капитуляции Германии. Весной 1945 года нацисты и коллаборационисты массово покидали позиции на Восточном фронте, стремясь сдаться в плен англо-американским войскам. Они надеялись на снисхождение и возможность продолжить войну с СССР в коалиции с англосаксами.

Курляндский котёл

Немалую опасность представляла 300-тысячная группировка армии «Север», блокированная на Курляндском полуострове войсками 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в ходе Мемельской и Рижской операций. Воспользовавшись слабостью морской блокады (из-за ограниченного количества кораблей у Балтийского флота), противник эвакуировал морем до 10 дивизий. Часть сил Курляндской группировки (284,1 тыс. человек) после капитуляции Германии сдалась войскам Ленинградского фронта. Однако боестолкновения в так называемом Курляндском котле продолжались до июля 1945 года.

В исторической литературе приводится такой факт. 22 мая 1945 года разведчик Николай Ивантеев передал срочное сообщение в штаб 42-й армии в Латвии: «Засёк немцев. Идут по лесу строем, человек 300 - все в эсэсовской форме, под флагами со свастикой. Каков будет приказ?».

Штабисты сначала решили, что старший лейтенант всё ещё отмечает День Победы, но после второй телефонограммы выслали оперативную группу. Вражескую колонну блокировали. Оказалось, что это офицеры 6-го корпуса СС, бежавшие из окружения в Курляндии и пытавшиеся добраться до расположения армии США. Все они были уничтожены, а их командир, обергруппенфюрер Вальтер Крюгер, застрелился.

По официальным данным, при ликвидации Курляндского котла только за несколько месяцев 1945 года погибло свыше 30 тысяч советских военнослужащих.

Десант на Борнхольм

Принадлежащий Дании остров Борнхольм, расположенный в юго-западной части Балтийского моря примерно в 170 километрах к востоку от Копенгагена, Германия использовала для эвакуации частей из Курляндской группировки. Ещё 25 января 1945 года Гитлер отдал указание об укреплении острова Борнхольм как перевалочной базы. Гарнизон острова к тому времени составлял более 12 тысяч солдат и офицеров. На острове размещались военный аэродром, около 10 пеленгаторных и радиолокационных станций, три гидроакустические станции противолодочной обороны, береговые и зенитные артиллерийские батареи.

4 мая 1945 года германские войска, находившиеся на северо-западе Германии, в Нидерландах и Дании капитулировали перед 21-й группой армий Канады и Великобритании. Но корабли и авиация Германии не прекратили вести боевые действия, а эвакуация германских войск по Балтийскому морю только набирала обороты. При этом комендант Борнхольма капитан 1 ранга Герхард фон Кампц отдал приказ капитулировать только перед британскими войсками и не сдаваться Красной армии.

В этой связи Ставка Верховного Главнокомандования СССР приняла предложение народного комиссара ВМФ адмирала флота Николая Кузнецова, выступившего за срыв эвакуации гитлеровских войск из Курляндии. Было принято решение атаковать остров Борнхольм. Для его выполнения выделялись части 18-й стрелковой дивизии 132-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор Фёдор Коротков. Корпус входил в состав 19-й армии 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского.

Советское командование рассчитывало, что гитлеровцы, закрепившиеся на Борнхольме, в сложившейся ситуации уже не будут оказывать серьёзного сопротивления. Поэтому предполагалось провести принятие капитуляции силами одной роты морской пехоты, в крайнем случае - стрелкового полка. К тому времени на острове находились остатки отступивших из Восточной Пруссии гитлеровских войск под командованием генерала артиллерии Рольфа Вутмана, командовавшего 9-м армейским корпусом вермахта.

Утром 9 мая 1945 года из порта Кольберг в сторону острова Борнхольм вышел отряд из шести советских торпедных катеров, на которых следовала стрелковая рота численностью 108 человек. Командовал отрядом начальник штаба Кольбергской военно-морской базы капитан 2 ранга Дмитрий Шавцов.

Катера прибыли на остров, не встретив никакого противодействия. Без препятствий на берег была высажена стрелковая рота. Но вскоре появился немецкий офицер, который передал приказ генерала Вутмана немедленно покинуть Борнхольм, поскольку «немецкие войска капитулируют только перед союзниками». Немцы уже грузились на пароходы, пытаясь прорваться к англичанам. Но им просто так уйти не дали.

Бои продолжались 9 и 10 мая. За это время советская авиация потопила 10 кораблей, а моряки захватили две баржи, на которых укрывались 800 солдат вермахта. Был занят телеграф и порт. Только тогда генерал Вутман, его начальник штаба и комендант базы сдались советскому командованию. К утру 11 мая последние нацисты вышли из бункеров с поднятыми руками. Всего в плен сдались 11 138 гитлеровцев. В боях на Борнхольме погибли 30 советских солдат.

В исторической литературе есть упоминания о том, будто бы около четырёх тысяч гитлеровцев продолжали сражаться на острове Борнхольм до 19 мая. Некоторые историки утверждают, что британцы всё же высадились на остров и поддержали разрозненные группы немцев. Хотя официального подтверждения этой версии нет.

Восстание на острове Тексел

Вплоть до 20 мая 1945 года шли бои на островке Тексел Западно-Фризской гряды (Нидерланды) между восставшими бывшими советскими военнослужащими из 822-го грузинского пехотного батальона «Царица Тамара» из состава Восточных легионов вермахта и немцами. Восстание началось ещё 5 апреля, однако союзники не спешили оказать поддержку. Поскольку радиостанция была повреждена, Тексел оказался отрезан от материка, и никто на острове не знал, что Германия капитулировала. Неизвестно, сколько бы ещё продолжалось кровопролитие, но с острова на лодке сбежал местный житель и вызвал канадских военных. Шокированные немцы, которым показали газеты со статьями о капитуляции Третьего рейха, сложили оружие.

Уточним, что грузинский пехотный батальон (около 800 человек) был сформирован в июне 1943 года из грузин, набранных оккупационными немецкими войсками из лагерей для советских военнопленных, и первоначально использовался против партизан. В начале 1944 года в батальоне возникла подпольная организация, и немецкое командование, почуяв неладное, в феврале 1945 года перевело батальон на остров Тексел.

В ночь с 5 на 6 апреля 1945 года, надеясь на скорую высадку войск союзников, бывшие советские солдаты из числа грузинского батальона при участии сил голландского сопротивления подняли восстание против немцев и практически взяли остров под свой контроль. Около 400 немецких солдат были убиты ещё в самом начале восстания. Однако захватить береговые батареи не удалось. К тому же немецкое командование высадило на Борнхольм две тысячи морских пехотинцев, которые отбили остров после двух недель ожесточённых боёв. Но и в этих условиях группы восставших продолжали сопротивление.

Боевые действия на острове продолжались даже после того, как Германия капитулировала. Только 20 мая высадившиеся на остров канадские части смогли остановить одну из последних схваток Второй мировой войны в Европе. Из участников восстания к тому времени в живых осталось только 228 человек.

По разным оценкам, в этих боях погибли около 800 солдат вермахта, свыше 560 восставших из грузинского батальона и около 120 местных жителей.

Плечом к плечу с фашистами

На Западном фронте не всё было так однозначно. Союзники далеко не всегда поддерживали местное сопротивление, которое противостояло нацистам. Так, после высадки 11 мая 1945 года на греческом острове Крит англичане ввязались в бой не с немцами, а с партизанами, среди которых было много коммунистов. В результате 28-я пехотная бригада генерала Престона сама оказалась в окружении, и тогда британцы обратились за помощью к немецким частям, находившимся на острове. И 11 мая 1945 года немецкие панцергренадёры при поддержке 212-го немецкого танкового батальона их успешно деблокировали.

Британцы фактически включили немцев в свой гарнизон, и, что интересно, личный автомобиль генерала Престона в поездках по острову охраняли два немецких танка «Тигр». Полтора месяца шли бои на Крите. И только после того, как 26 июня 1945 года греческие повстанцы были вытеснены в горные районы острова, англичане разоружили немцев и отправили их в лагеря для военнопленных.

Этот инцидент долгое время замалчивался Британией и замалчивается сегодня. Информация о нём появилась только в 2000 году благодаря исследованию германских историков Марлен фон Ксиландер и Петера Шенка. Этот случай можно считать предвестником современного Североатлантического альянса.

Ну а самыми последними сложили оружие германские военнослужащие, которые обслуживали метеостанцию на острове Медвежий близ Шпицбергена, - 10 солдат под командованием зондерфюрера Вильгельма Деге. Ещё 29 апреля 1945 года они потеряли радиосвязь с Германией и жили, ничего не зная, до сентября. В конце августа их обнаружили норвежские охотники на тюленей. 4 сентября немцы сдались, передав союзникам один пулемёт, один пистолет и восемь винтовок.

Так окончилась одна война. Чтобы потом началась другая?